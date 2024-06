Redelfi avvia iter organizzativo per 8 progetti di BESS

Redelfi

(Teleborsa) -, società a capo dell’omonimo Gruppo industriale con sede operativa a Genova, impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica, ha avviato, con il supporto tecnico di AFRY, primario fornitore di servizi di ingegneria quotato al Nasdaq di Stoccolma, il processo autorizzativo per(BESS) in Italia, per una, pari a circa un terzo dell’intera pipeline italiana di 4,3 GW presentata nel Piano Industriale 2023-2026 e successivamente aggiornata.L'inizio del procedimento amministrativo di autorizzazione dei progetti, spiega una nota, rappresenta uno step di avanzamento rilevante per lo sviluppo della pipeline italiana, che attualmente è composta dalla cd. “Pipeline Redelfi” per una capacità di 950 MW e dalla cd. “Pipeline Bright Storage” recentemente ampliata fino a una capacità di 3,3 GW.La collaborazione con AFRY rappresenta una scelta strategica sia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Industriale 2023-2026 sia per sviluppi futuri, nonché per l’importante valore aggiunto apportato a Redelfi nelle attività di basic design e nel processoautorizzativo, al fine di raggiungere con efficienza lo stadio “Ready-To-Build” dei progetti BESS.di Redelfi ha commentato: “Il raggiungimento di questo importante step conferma la determinazione e la costanza di Redelfi nel portare avanti gli obiettivi prefissati.ed AFRY rappresenta per Redelfi un partner prezioso nel perseguimento di tali obiettivi, poiché condivide i nostri stessi valori e lavora da tempo nel segno della sostenibilità".