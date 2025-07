Koinos Capital SGR avvia nuova piattaforma aggregativa nel settore R&D Engineering

(Teleborsa) -, società di investimento indipendente multi-strategy, avvia una(R&D engineering).Ilha, infatti, acquisito la, società bolognese specializzata nella consulenza R&D e nella progettazione meccanica di impianti e macchinari industriali,, gruppo torinese focalizzato sulla consulenza in ambito software, PLC e robotica per sistemi di automazione. Le due realtà sarannoall’interno dellache controllerà il 100% delle due società.Glidelle due aziendenelle rispettive realtà di appartenenza e saranno, avendo condiviso con Koinos il valore strategico del progetto di sviluppo. Numerose sono, inoltre, le interlocuzioni con altre realtà che, nei prossimi mesi, entreranno a far parte della piattaforma, con l’obiettivo di permettere a Futur-A Group di raggiungere unnell’arco dei prossimi 4-5 anni.“Siamo particolarmente orgogliosi di dar vita, con l’aggregazione di due champion di eccellenza settoriale come People Design e ManganoRobot, ad un polo dalle prospettive estremamente interessanti e stimolanti come Futur-A”, sottolinea"Con questa iniziativa, la nostra visione imprenditoriale si arricchisce di un nuovo capitolo che ci permetterà di rafforzare ulteriormente il nostro approccio industriale, per supportare il mercato di un segmento che si rivolge al comparto manifatturiero – vera 'spina dorsale' dell’economia del Paese - e che si pone come determinante per il prossimo futuro anche grazie alle numerose opportunità di sviluppo che offre, alcune delle quali abbiamo già individuato e stiamo analizzando con attenzione", afferma, Partner di Koinos Capital SGR.