SIT, ok assemblea a bilancio 2023

SIT

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società quotata sul segmento Euronext Milan di Borsa Italiana, ha approvato il, che si è chiuso con una perdita di 29,3 milioni di euro.I soci, inoltre, hannodi euro 24.726.475 a copertura della perdita dell’esercizio; utilizzare la riserva di prima applicazione IAS/IFRS di euro 564.567 a copertura della perdita dell’esercizio; utilizzare la riserva per differenze cambio pari ad euro 161.178 a copertura della perdita dell’esercizio, essendo venuto meno i presupposti che ne richiesero la costituzione come previsto dall’art.2426 n.8-bis del c.c.; portare a nuovo la perdita residua per euro 3.866.613.L’Assemblea degli Azionisti di SIT ha deliberato diin sostituzione di Alessandra Pederzoli.Gli Azionisti inoltre hanno deliberato di modificare gli articoli 8, 9, 10, 16, 17 e 24 dello Statuto.