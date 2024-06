Autotrasporto, associazioni di categoria: "Positivo il dialogo con il MIT sui temi strategici"

(Teleborsa) - Ilieri pomeriggio ha riunito presso il dicastero le associazioni dell'autotrasporto per discutere le questioni di interesse strategico per il settore. Un incontro "positivo" che "riavvia il confronto con il Mit" commentano le associazioni di categoria."Positivo anche il lavoro svolto sulle modifiche normative per i tempi di attesa al carico e allo scarico delle merci e per il rispetto dei tempi di pagamento, rispetto alle quali attendiamo l'esito delle verifiche necessarie – dichiara il– e apprezziamo in modo particolare l'agenda proposta dal viceministro Rixi, fatta di incontri a cadenza ravvicinata, che permette l'adozione e la condivisione di scelte comuni a sostegno delle imprese del settore". Nel suo intervento Morelli, ha richiamato l'attenzione del tavolo suitra i quali: l'ETS marittimo, che sta avendo un impatto gravoso per le imprese di autotrasporto; gli incentivi mirati a supportare le aziende nella transizione verde e digitale e l'annoso tema della carenza di manodopera che il settore soffre da tempo.Nel corso della riunione, inoltre, sono stati annunciati lache sarà convocato a breve, e la messa a punto dei, che saranno oggetto di un incontro già annunciato per i primi giorni del mese di luglio 2024.Soddisfazione è stata espressa anche dalper la conferma degli importi delle deduzioni forfettarie delle spese non documentate. L'UNATRAS ha avanzato l'esigenza che siano trasformate in norme le proposte definite dalla commissione normativa dell'Albo dell'autotrasporto. Sul tema, il Governo si è impegnato a concludere nel più breve tempo possibile le verifiche con le autorità competenti e a inserire nel primo provvedimento utile le due norme riguardanti i tempi di attesa al carico e allo scarico delle merci e il rispetto dei tempi di pagamento. Suiè stata avanzata l'esigenza di rivedere l'attuale impianto delle tabelle pubblicate dal ministero dei Trasporti.Sul decreto regolatorio inerente il recepimento delle associazioni hanno annunciato che invieranno ulteriori osservazioni per correggere alcune criticità operative che ancora permangono.: la definitiva erogazione del bonus gasolio relativo al luglio 2022; la definizione dei decreti relativi agli incentivi formazione e investimenti per l'annualità 2024; la ripartizione delle risorse per il triennio 2025-2027 (240milioni di euro) così come già suddivisi negli anni precedenti; la riconvocazione del tavolo relativo ai trasporti eccezionali per la redazione della riforma complessiva di settore. Sul tema è stata stigmatizzata la mancata convocazione dei soggetti firmatari l'accordo trasporto containers.UNATRAS, infine, ha rimarcato la necessità che il Governo intervenga sulleper rivedere l'iniqua norma relativa alla sospensione breve per le patenti professionali.