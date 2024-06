Circle approva nuovo piano al 2027. Verso AuCap da 4 milioni di euro

Circle

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha deliberato di sottoporre alla prossima assemblea degli azionisti, convocata per il 27 giugno 2024 in sede straordinaria, una proposta dia pagamento per massimi, comprensivi di sovraprezzo, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime 600.000 azioni, con termine finale per la sottoscrizione fissato al giorno 31 dicembre 2024.I proventi saranno utilizzati per reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio da impiegare per proseguire la strategia di rafforzamento della propria posizione patrimoniale e finanziaria, nonché di sostenere lo sviluppo e la crescita del proprio core business, senza alcun aggravio alla posizione finanziaria e sul conto economico, nonché, in particolare, di evolvere ulteriormente il proprio portafoglio innovativo di prodotti e proseguire nel, sfruttando opportunità presenti sul mercato.Inoltre, il CdA ha proposto alla medesima assemblea il conferimento di una, per undalla data della deliberazione (entro il termine del 27 giugno 2029), ad aumentare il capitale sociale sino all’importo massimo complessivo pari a 4 milioni di euro, anche in via scindibile ed in più tranches, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita.Infine, il CdA ha. La crescita per linee interne prevede: Implementazione dei servizi federativi; Promozione della transizione Green & Energy; Realizzazione di soluzioni in linea con le normative europee e con i Progetti e Filoni Europei; Accelerazione dei processi di digitalizzazione; Sfruttamento di tecnologie innovative per la Supply Chain. La crescita per linee esterne passa attraverso l'espansione della presenza di Circle nei mercati di Marocco, Turchia, Egitto, Grecia, Europa occidentale e Middle East e la realizzazione di Systematic M&A.