Eurocommercial Properties, ok da soci a dividendo complessivo 2023 di 1,70 euro

Eurocommercial Properties

(Teleborsa) - L'annuale di, società di investimenti immobiliari quotata su Euronext Milan con un dual listing, ha dichiarato unper l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 pari a 1,70 euro per azione.Il 27 gennaio 2024 è stato pagato unin contanti di 0,64 euro per azione (che rappresenta il 40% del totale dei dividendi in contanti distribuiti nell'esercizio 2023, in linea con la politica dei dividendi della società), lasciando un dividendo in contanti finale di 1,06 euro per azione.Dal dividendo finale lordo in contanti di 1,06 euro per azione verrà dedotta lasui dividendi per un importo di 0,159 euro (15% del dividendo in contanti di 1,06 euro). Gli azionisti riceveranno quindi un dividendo netto in contanti pari a 0,901 euro per azione.Inoltre, è stato deciso di consentire agli azionisti dal 17 giugno 2024 fino al 28 giugno 2024, lainvece di prendere il dividendo in contanti, in un rapporto di 1 azione per ogni 24 azioni possedute. Una distribuzione di dividendi in contanti è, in linea di principio, soggetta alla ritenuta alla fonte olandese sui dividendi del 15%, mentre una distribuzione in nuove azioni non lo è, sottolinea la società.