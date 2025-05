Saipem: ok assemblea a bilancio, buyback e conversione azioni risparmio

Saipem

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti diha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 che chiude con un utile di 278.498.189,94 euro, deliberando di destinare l’utile netto come segue: Euro 13.924.909,50, pari al 5% dell’utile, a Riserva Legale; Euro 5.295,00 ai Soci titolari di azioni di risparmio, corrispondenti a un dividendo unitario di Euro 5,00, al lordo della ritenuta di legge; Euro 264.567.985,44 ai Soci titolari di azioni ordinarie, ai quali si propone di distribuire ulteriori Euro 68.153.850,12 a valere sulla riserva formata con utili di esercizi precedenti, per un totale di Euro 332.721.835,56, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,17, al lordo della ritenuta di legge.I soci hanno anche deliberato l'per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare, fino ad un massimo di 21.780.000 azioni ordinarie e comunque entro l'importo massimo complessivo di 74.977.650, da destinare a servizio dell'attribuzione 2025 del Piano di Incentivazione Variabile di Lungo Termine 2023 - 2025.Alla data odierna la società detiene 38.370.464 azioni proprie, pari all'1,92% delle azioni ordinarie.L'assemblea degli azionisti in sede straordinaria e l'assemblea speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio hanno deliberato di approvare lain 74.130 azioni ordinarie della Società con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti alla data di efficacia dell'operazione, con un rapporto di conversione, per ciascuna azione di risparmio, pari a 70 azioni ordinarie.