Jonix, ok da soci a revoca dalle negoziazioni. Delisting il 21 giugno

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell'aria indoor, hadi esercizio al 31 dicembre 2023 econ la nomina di Antonio Cecchi (Presidente), Fabrizia Turchi, Elena Brandolisio, Diego Campagnolo (Amministratore Indipendente).I soci hanno deliberato la revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie da Euronext Growth Milan (EGM). Ilavrà efficacia il2024.In assemblea erano presenti 4.750.000 azioni, corrispondenti al 72,5978% del capitale sociale di Jonix e che la revoca è stata approvata con ildi 4.750.000 azioni, corrispondenti al 100% delle azioni presenti in assemblea e al. Il delisting era subordinato all'approvazione della proposta da parte dell'assemblea con non meno del 90% dei voti favorevoli degli azionisti riuniti in assemblea ordinariaAgli azionisti che eserciteranno ilsarà riconosciuto un corrispettivo in denaro pari aper ciascuna azione.GliMMH Industries S.r.l., Antonio Cecchi, Bisarcha S.r.l. e Galletti S.p.A., unitamente agli azionisti della società Luca Galletti e Wolfgang Fels, hanno manifestato la disponibilità a supportare finanziariamente la società mediante l'erogazione a favore della stessa delle, ovvero per differenza rispetto alle disponibilità liquide della Società al momento della liquidazione.