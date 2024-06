TMP Group, consigliere Basilio Antonino Scaturro nominato CFO

TMP Group

(Teleborsa) -, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, ha individuato in, già consigliere di amministrazione, il nuovocon decorrenza dal 13 giugno 2024.Basilio Scaturro, 53enne laureato in Economia e Commercio, ha una comprovata esperienza nel settore amministrazione, finanza e controllo. Dopo aver iniziato la propria carriera professionale come libero professionista, specializzato in materia fiscale, ha rivestito ruoli come responsabile amministrativo, oltre a diversi incarichi come revisore dei conti in enti pubblici e società private.Il manager risulta detenere direttamente e/o indirettamente 5.820 azioni ordinarie, pari allodi TMP Group.