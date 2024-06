UE, Scope: da elezioni europee nuove sfide per colmare il divario di investimenti

(Teleborsa) - Leaumenteranno di dieci volte fino a, rispetto a meno di 100 miliardi di euro nel 2019 riflettendo il sostegno finanziario a livello dell'UE fornito in risposta alle recenti crisi che hanno portato alla creazione di un nuovo e robusto quadro di finanziamento. Lo afferma Scope Ratings in un report sul tema.Tuttavia, sonopari a circa 500 miliardi di euro all'anno. "Colmare il divario richiederà investimenti sia pubblici che privati, compresi partenariati pubblico-privati ??su larga scala, la futura emissione di debito comune dell'UE e la mobilitazione diretta di capitali privati", viene sottolineato.Secondo Scope, lanel Parlamento europeo e nei parlamenti nazionali degli Stati membri rappresenterà unaper l'adempimento del compito di investimento che la Commissione europea dovrà affrontare nei prossimi cinque anni. Un progresso più rapido dell'Unione dei mercati dei capitali (CMU) sarà quindi una priorità fondamentale per mobilitare i finanziamenti del settore privato.Viene fatto notare che diversi Stati membri si trovano ad affrontare, con un rapporto debito/PIL destinato a superare il 100% entro la fine del 2024 in Grecia (155%), Italia (140%), Francia (112%), Belgio (106%) e Spagna (105%),nell'UE. Il consolidamento fiscale rimane quindi fondamentale, ma potrebbe comportare una riduzione degli investimenti pubblici.Nell'ambito del quadro fiscale rivisto dell'UE, lepotrebbero essere annunciate per circa 11 paesi tra cui Italia, Francia, Belgio e Spagna. L'attuazione della successiva riforma fiscale sarà fondamentale poiché il mancato rispetto degli obiettivi a medio termine potrebbe escludere i paesi da altri meccanismi di sostegno alla crisi come il Transmission Protection Instrument della BCE.Inoltre, le imprese dell'UE continuano a faree, negli ultimi tre anni, hanno raccolto solo il 10,7% del loro fabbisogno totale di nuovi finanziamenti dai mercati dei capitali. Sebbene esistano chiare differenze tra gli Stati membri, con una quota maggiore in Francia (17%) che in Germania (9%), l'UE nel complesso è, come il Regno Unito e gli Stati Uniti, dove più di un quarto del finanziamento aziendale proviene da emissioni obbligazionarie o azionarie.Anche le, pari a circa il 90% del PIL, anche se ci sono eccezioni come Danimarca (187%) e Paesi Bassi (174%). Questo dato è significativamente inferiore a quello del Regno Unito (182%), dove le famiglie investono molto in prodotti assicurativi e pensionistici, e molto indietro rispetto agli Stati Uniti (311%), dove le famiglie tendono ad avere minori disponibilità di liquidità e una quota elevata delle loro attività finanziarie detenute in titoli quotati. fondi azionari e di investimento.