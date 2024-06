DHH, ValueTrack aumenta fair value con focus sull'Intelligenza Artificiale

DHH

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato aper azione (da 23,1 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, dopo che tramite la sua controllata Seeweb ha lanciato un nuovo prodotto GPU Serverless progettato per le applicazioni di Intelligenza Artificiale.Gli analisti apprezzano il lancio di questo nuovo prodotto, poiché conferma l'di alto livello. Anche se questa mossa strategica potrebbe non avere un impatto immediato sui dati finanziari a breve termine (con ricavi da servizi relativi alle GPU pari a 291.000 euro nel 2023), rafforza in modo significativo il posizionamento strategico a medio e lungo termine e il potenziale di crescita futura dei ricavi.Inoltre, ritengono che DHH, migliorando ulteriormente il proprio portafoglio, aumentando così la competitività e rafforzando la propria posizione di first mover nel settore abilitatore dell'intelligenza artificiale.Secondo ValueTrack, il maggiore potenziale di crescita dei prodotti abilitanti l'intelligenza artificiale merita unanche senza modificare le stime 2024-25.