Giornata Mondiale del Vento, ANEV: focus su futuro dell’eolico, reti e sistemi di accumulo

(Teleborsa) - Sono ancora in corso iorganizzata dall’che ha tenuto il Convegno "I nuovi obiettivi del PNIEC ed il ruolo centrale delle reti e dei sistemi di accumulo come fattori abilitanti per il completo sviluppo dell’eolico", presso la sede del GSE.Il Convegno, che ha ricevuto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha rappresentato l’occasione pere sottolineareche, nel raggiungimento del traguardo di decarbonizzazione, si pone come volano per la transizione energetica.Durante il Convegno e` stato presentato da Davide Tabarelli lo studio sulla filiera industriale italiana effettuato dalla Nomisma Energia.I lavori hanno avuto inizio con l’intervento e i saluti di Paolo Arrigoni, Presidente del GSE.– spiegapresente all'incontro - e` un obiettivo centrale nel PNIEC e nell’agenda di governo: per questo prosegue il nostro confronto costruttivo con ANEV". "Nel decreto FER2 - spiega - gran parte del contingente incentivabile, per 3,8 gigawatt, riguarda nuovi impianti off-shore, mentre presto verra` avviata in due aree demaniali marittime del Mezzogiorno la sperimentazione per la cantieristica funzionale a questa filiera". "E`, come gia` sta accadendo, crescenti investimenti sulle reti e rafforzare l’accumulo, in linea con l’impegno raggiunto al G7 di Venaria di contribuire a sestuplicarne la capacita` al 2030", conclude il Ministro.ha dichiarato: "Lo sviluppo delle rinnovabili in Italia passa dall’abilitazione dei fattori esterni necessari a raggiungere tali obiettivi comunitari che sono lo sviluppo delle reti, su questo Terna sta facendo un ottimo lavoro, la realizzazione di sistemi di accumulo, che nel medio e lungo periodo saranno utilissimi ae la rimozione degli ostacoli burocratici e amministrativi che ancora pongono dei limiti e dei ritardi nello sviluppo delle nuove tecnologie. Per questo motivo e per la complessita` delle tematiche l’ANEV ribadisce la necessita` di avere una visione unica che possa portare a raggiungere gli obiettivi in maniera efficace".E` intervenutoche ha dichiarato "Gli ambiziosi target di decarbonizzazione posti dal Pniec e dal Green Deal ci mettono di fronte alla sfida di ripensare il sistema energetico nel suo complesso. Cio` che riteniamo essenziale e` quindi non perdere di vista un approccio sistemico che accanto alla spinta sul ritmo di crescita della capacita` rinnovabile installata favorisca loe preveda anche i necessari strumenti di accumulo, come i pompaggi idroelettrici, indispensabili al fine di non disperdere la stessa energia green prodotta e incrementare la sicurezza della rete. Se riusciremo a procedere su questa via, i benefici saranno molteplici sia per l’indotto italiano legato a queste tecnologie sia per la stabilita` dei prezzi energetici sul mercato"., ha cosi` commentato: "L'eolico riveste indubbiamente un ruolo fondamentale nele avrebbe meritato piu` spazio nel DM FerX: 16,5GW sono pochi, soprattutto se si considera che l'eolico ha un impatto minore rispetto al fotovoltaico sulla congestione delle reti, essendo la produzione eolica piu` "random" e meno concentrata nelle ore di picco solare. Una maggiore percentuale di eolico sul mix di capacita` produttiva ridurrebbe la necessita` sistemi di accumulo per il time-shifting".ha dichiarato "Per tenere il passo con una quota crescente di energie rinnovabili, il sistema energetico dovra` dimostrarsi estremamente flessibile. Gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione potranno essere raggiunti, quindi, non solo con lo sviluppo di queste energie, tra cui quella eolica che dovra` giocare un ruolo fondamentale, ma ancheche consentano di utilizzare tali energie in maniera differita rispetto alla loro disponibilita` (gli accumuli) e in luoghi diversi rispetto a quelli di produzione (le reti)".Hanno preso parte al Convegno anche Francesco Del Pizzo, Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna, Massimiliano Atelli, Presidente Commissione Pnrr Pniec del MASE e Stefano Ciafani, Presidente Nazionale di Legambiente.