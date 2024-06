Villa dei Volusii apre al tramonto con l'iniziativa Aperti per Voi del Touring Club

(Teleborsa) -, i volontari delfaranno conoscere a chi è interessato luoghi storici e suggestivi, visti sotto un'altra luce, grazie alla nuova edizione di, una iniziativa lanciata dal Touring Club Italiano. Chiese, palazzi, monumenti e aree archeologiche vedranno, per raccontare storie, svelare spazi normalmente non accessibili, riscoprire luoghi e dettagli in ambienti suggestivi, fino al tramonto…e aspettando le stelle.Fra le visite più suggestive, in provincia di Roma, che si potrà ammirare sotto la luce delle stelle e della luna,, con una visita guidata dei volontari del Touring Club. Uno straordinario complesso che sorge nella campagna di Fiano Romano,, il cui ritrovamento risale al 1961, durante i lavori di costruzione dell'Autostrada del Sole Roma- Firenze, frutto della preziosa, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale.Villa dei Volusii Saturnini conserva il fascino di un complesso residenziale extraurbano evidentemente, come testimoniato dalla presenza di interessanti. Uno scenario in cui ci si potrà immergere all'imbrunire, quando il cieòo romano si tinge del rosa aranciato tipico dei tramonti estivi.Appartenuta inizialmente alla, Villa dei Volusii Saturnini passò in seguito ad un amico di Augusto,, poi lasciata al figlio,. Rimase di proprietà della potente famiglia senatoria sino al II secolo d. C. quando, probabilmente per mancanza di eredi, entrò a far parte del. La villa fu in uso sino al III – IV secolo d. C. e frequentata sino al V, quando qui si impiantò un piccolo cimitero. Il sito continuò a sussistere in epoche successive ma con funzioni diverse: edificio religioso, fortezza e casale rustico.Con questa iniziativa,. Villa dei Volusii Saturnini è una experience esclusiva deldi Autostrade per l’Italia, , che si propone di promuovere il patrimonio artistico-culturale, naturalistico ed enogastronomico del nostro Paese. Scopri di più su www.La visita, su prenotazione e dietro donazione, sarà accompagnata dai volontari Touring, che si prendono cura ogni giorno di questo affascinante luogo, e si concluderà con un raffinato aperitivo al tramonto. La villa è accessibile direttamente dall'area di servizio autostradale “Feronia Ovest”, lungo la carreggiata sud dell'A1 (Diramazione Roma Nord - Gra).