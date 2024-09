Autostrade per l’Italia partecipa al Global Compact Summit 2024 delle Nazioni Unite

(Teleborsa) - In occasione del, il Global Compact delle Nazioni Unite ha ospitato uninsieme ai leader della comunità imprenditoriale, dei Governi, delle organizzazioni internazionali, del mondo accademico e della società civile che hanno contribuito a definire l'agenda internazionale anticorruzione negli ultimi decenni.Dal 2004, questo principio promuove la trasparenza e l’etica nel business, coinvolgendo. L’evento di quest’anno rappresenta un’opportunità cruciale per tracciare il futuro delle pratiche aziendali responsabili., chiamata a partecipare in questa sede come azienda, contribuisce ad arricchire i panel internazionali con il racconto delle proprie best practice e con la partecipazione di, Direttore Risk, Busines Integrity, Resilience di Autostrade per l’Italia, Presidente del(BIAC) e co-presidente della Task Force “Integrity & Compliance” del B20 Brasil."Le sfide dei prossimi anni - ha sottolineato Allocca - che prevedono ingenti volumi di investimenti hanno bisogno dei migliori ingegneri per mettere a terra le opere previste, ma anche di competenze specifiche di risk management, compliance e qualità, massimizzate dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale, per garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali".Ed è nel solco di questa vision che ildi ASPI e ildel Business all’OCSE, incarnano lee il benchmark di riferimento per il settore privato in termini di gestione del rischio, integrità aziendale, resilienza e garanzia di qualità.Il Manifesto crea, supportando governi, settore privato e società civile, per trasformare l’intenzione di far evolvere il contesto in azioni concrete, garantendo pari opportunità. Il ruolo delle imprese diventa cruciale per costruire un’economia più responsabile, sostenibile e resistente alla corruzione.In Autostrade per l’Italia, promuoviamo attivamentelungo tutta la nostra catena del valore, impegnandoci a costruire un futuro basato su trasparenza, integrità e sostenibilità.Il Gruppo ASPI potenzia così il proprio apporto in qualità di player internazionale, nel