Jupiter, deflussi per 1,6 miliardi di sterline nel terzo trimestre

Jupiter Fund Management

(Teleborsa) -, casa di investimento specializzata in gestione attiva e strategie high conviction, ha registrato, con conseguenti deflussi netti totali pari a 5,0 miliardi di sterline dall'inizio dell'anno. Tuttavia, ha generato, ovvero escludendo i flussi relativi al team Value o al cambio di gestione di Chrysalis Investment Trust. I deflussi netti sottostanti totali per i primi nove mesi dell'anno sono stati di poco superiori a 200 milioni di sterline. Gli asset under management (AUM) sono diminuiti a 50,1 miliardi di sterline.Su base sottostante, gli afflussi netti leggermente positivi nel terzo trimestre sono stati generati da capacità fortemente performanti in aree di forte domanda da parte dei clienti. Le azioni asiatiche ed emergenti sono state particolarmente al centro dell'attenzione. Ihanno registrato ulteriori 0,4 miliardi di sterline di afflussi netti nel terzo trimestre e l'AUM totale è pari a 2,9 miliardi di sterline. Anche lehanno registrato oltre 0,2 miliardi di sterline di afflussi netti. L'AUM totale nella capacità azionaria asiatica ed EM è aumentato da 6,2 miliardi di sterline a 6,9 miliardi di sterline.Jupiter ha annunciato di recente di aver raggiunto unil team e circa 0,8 miliardi di sterline di AUM da, subordinatamente alle consuete approvazioni e consensi. Questi asset provengono prevalentemente da clienti istituzionali, un'area di crescita strategica fondamentale per la società.