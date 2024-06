S&P-500 e Nasdaq su nuovi record con moderazione inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 38.647 punti (-0,17%), mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 5.434 punti (+0,23%). Poco sopra la parità il(+0,57%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,43%).A maggio isono scesi inaspettatamente dello 0,2%, contro attese per un aumento dello 0,1%. Ciò fa seguito a un rapporto sull'indice deiche ha indicato un dato invariato su base mensile nello stesso mese.In buona evidenza nell'S&P 500 il. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,98%),(-0,89%) e(-0,64%).Al top tra i(+1,08%),(+1,03%),(+0,84%) e(+0,69%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,93%.Calo deciso per, che segna un -1,64%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,08%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,98%.Al top tra i, si posizionano(+12,24%),(+3,45%),(+2,86%) e(+1,84%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,40%.Sensibili perdite per, in calo del 4,83%.In apnea, che arretra del 4,18%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,12%.