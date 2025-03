Prove di recupero a Wall Street. Occhi sul 2 aprile

Dow Jones

(Teleborsa) - A metà seduta la Borsa di Wall Street conferma la debolezza dell'avvio, con i riflettori che restano puntati su mercoledì 2 aprile. In quello che l'amministrazione di Donald Trump è arrivata a definire Liberation Day, entreranno, infatti, in vigore i nuovi dazi del 25% sull'export di merci in USA.Intanto, Goldman Sachs ha alzato dal 20% al 35% la probabilità di una recessione per Washington nei prossimi 12 mesi. L'istituto newyorkese ha citato il "deciso recente deterioramento della fiducia delle famiglie e delle imprese e le dichiarazioni dei funzionari della Casa Bianca che indicano una maggiore disponibilità a tollerare la debolezza economica nel breve termine per perseguire le loro politiche". Gli economisti di Goldman hanno anche alzato al 3,5% annuo la previsione del Core Pce Price Index (la metrica privilegiata dalla Federal Reserve per l'inflazione), contro il 2,8% registrato in febbraio.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,27% a 41.698 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che retrocede a 5.564 punti. Negativo il(-1,01%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,44%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,50%),(+1,15%) e(+0,54%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,20%),(-1,18%) e(-0,46%).Tra i(+1,74%),(+1,54%),(+1,53%) e(+1,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,22%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,86%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,44%.Tra i(+2,57%),(+1,96%),(+1,87%) e(+1,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,98%.Sensibili perdite per, in calo del 4,80%.In apnea, che arretra del 4,68%.