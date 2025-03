Wall Street resta al palo

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

materiali

energia

utilities

Boeing

Intel

JP Morgan

United Health

Nike

Coca Cola

Merck

Cisco Systems

Tesla Motors

Intel

Cadence Design Systems

Dollar Tree

Micron Technology

Marriott International

PDD Holdings

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 42.000 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.661 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(+0,06%); come pure, pressoché invariato l'(+0,14%).Gli occhi degli investitori restano puntati sulle trimestrali societarie, con i conti di Fedex e Nike che alimentano i timori per l'andamento dell'economia statunitense.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,78%) e(+0,60%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,01%),(-0,83%) e(-0,59%).Al top tra i(+5,25%),(+2,38%),(+0,82%) e(+0,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,56%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,67%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,62%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,19%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,21%),(+2,38%),(+2,16%) e(+1,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,11%.scende del 3,42%.Calo deciso per, che segna un -2,93%.