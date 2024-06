S&P, default continuano a crescere: in Europa al top dal 2008

(Teleborsa) - Continuano ad aumentare isui principali mercati europei e statunitense, a causa di, motivate dall'onda lunga della pandemia e dalla politica tendenzialmente restrittiva della BCE. E' quanto rivela l'ultimo report di, che analizza lo stato dei default in Europa nel mese di maggio e da inizio anno, mettendo inoltre in luce un aumento degli scambi in sofferenza., ha affermato, Credit Research & Insights di S&P Global Ratings, spiegando che " quasi il 60% di questi default riguardano borse in difficoltà". "Anche se ci aspettiamo che il tasso di default in Europa rimanga elevato - ha aggiunto - prevediamo che si stabilizzi intorno al 3,75% a partire da marzo 2025."i defaultportando il bilancio globale dei default delle società a, ben al di sopra della media quinquennale ma al di sotto dei 71 registrati in questo periodo nel 2023.I default registrati da inizio annorimangonoe quasi ilè da attribuire anche alla. Sebbene S&P si aspetti che il tasso di default in Europa rimanga elevato, l’agenzia di rating prevede che si stabilizzi intorno al 3,75% a marzo 2025.dei default di maggio è stato registrato. Il settore è in testa alla classifica dei default nel 2024, in quanto gli emittenti con rating più basso continuano a scontrarsi con le mutevoli preferenze dei consumatori, strutture patrimoniali con un indebitamento elevato e le incombenti scadenze del debito.In Europa, irendono più difficile per gli emittenti con rating più basso servire il loro debito. Anche se la Banca Centrale Europea ha iniziato a tagliare i tassi di 25 punti base lo scorso 6 giugno, l'inflazione persistentemente elevata e la crescita economica ancora incerta mantengono livelli elevati di default. Inoltre, ilo includere meno tagli di quanto si era previsto all’inizio di quest’anno.In più,, oltre un quarto dei quali proveniente da emittenti con almeno un precedente default (re-defaulters) contribuisce a giustificare l’aumento dei default nella regione. Ciò è probabilmente dovuto ad un numerpo più elevato di emittenti con rating 'B-' o inferiore unito all'uso più frequente di piattaforme di scambio in difficoltà da parte di soggetti in difficoltà.