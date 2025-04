S&P-500 col maggior balzo dal 2008, Nasdaq dal 2001, dopo la pausa sui dazi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

Intel

Dow

Boeing

Apple

Microchip Technology

Advanced Micro Devices

ON Semiconductor

Tesla Motors

(Teleborsa) -, dopo che Trump ha annunciato una riduzione temporanea delle aliquote tariffarie per la maggior parte dei paesi al 10% per 90 giorni. Ilin rialzo del 7,87%, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso, registrando il suo rialzo maggiore da marzo 2020; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +9,52% termina a quota 5.457 punti, mettendo a segno il terzo maggiore rialzo dalla Seconda Guerra Mondiale (dietro solo a due sedute di ottobre 2008). Balza in alto il(+12,02%), registrando il suo balzo giornaliero maggiore da gennaio 2001; sulla stessa linea, su di giri l'(+10,2%).Si è registrato uninsolito di circa 30 miliardi di azioni nel corso della seduta, il livello più alto della storia.- ha detto Trump - Si stavano innervosendo, sapete, si stavano innervosendo un po', un po' spaventati". Allo stesso tempo, Trump ha alzato al 125% i dazi sulle merci provenienti dalla Cina, affermando di ritenere che Stati Uniti e Cina alla fine raggiungeranno un "ottimo accordo".Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+14,15%),(+11,36%) e(+9,99%).Tra i(+18,75%),(+15,69%),(+15,37%) e(+15,33%).(+27,05%),(+23,82%),(+22,69%) e(+22,64%).Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,8%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 223K unità; preced. 219K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,2%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54 punti; preced. 57 punti)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%).