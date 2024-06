Borsa, Amendola (AcomeA): il fondo di fondi sarà un volano per le PMI

(Teleborsa) - Anche se il mercato sembra ancora non apprezzare le, il. Ne è convinto Antonio Amendola, Portfolio Manager di AcomeA SGR, secondo cui il business sottostante agli indici Star ed EGM è resiliente e stiamo entrando in un ambiente macroeconomico più favorevole con l'avvio del taglio dei tassi da parte della BCE."Un, è un primo segnale positivo per le small e micro cap - si legge in un'analisi dell'esperto - Allo scenario macroeconomico favorevole si aggiunge anche la recente iniziativa del fondo di fondi focalizzato sulle PMI quotate che potrebbe contribuire a rinnovare l'interesse degli investitori su un segmento trascurato negli ultimi anni".Stando ai primi dettagli emersi, ilsarà compartecipato per metà da Cassa Depositi e Prestiti e per metà da investitori privati. Lo scopo di questo fondo è quello die far tornare l'appeal degli investitori istituzionali su questa asset class. Il fondo potrebbe avere un effetto volano anche sull'EGM, che è ancora allo stato embrionale con una capitalizzazione di 7 miliardi di euro."Il contesto è dunque favorevole agli investimenti nelle small cap italiane e crediamo che siaa questo segmento, che potrà beneficiare di fattori tecnici e macroeconomici positivi, oltre che sui fondamentali in miglioramento delle imprese", dice Amendola."L'indice EGM, inoltre, rappresenta oggi anche l'- aggiunge - È un, che tratta alla metà dei multipli che si vedono mercati privati in Italia, e rispetto al private equity è un mercato senza dubbio più liquido e più trasparente, che può contare sulla presenza dei broker".