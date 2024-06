Casta Diva, closing dell'acquisto del 70% del capitale di E-MOTION

Casta Diva Group

(Teleborsa) -(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, hadi partecipazioni che prevede l'acquisto di una quota pari al, casa di produzione di Genova specializzata in video corporate, di prodotto e per eventi, alle condizioni contrattuali già comunicate a dicembre 2023.La maggioranza dei soci cedenti di E-MOTION continueranno a lavorare per E-MOTION e. La E-MOTION inoltre manterrà nome, logo e struttura societaria autonoma, sotto direzione e coordinamento di CDG.Nel 2023 E-MOTION ha chiuso l'esercizio con un Valore della Produzione di 3,2 milioni di euro, un Ebitda di 0,6 milioni (Ebitda margin del 18%) e un utile netto di 0,3 milioni. L'EV è stato calcolato in base alla media dell'Ebitda degli ultimi 4 anni moltiplicato per 3,5, e ammonta per il 100% a(847 migliaia per il 70%); il corrispettivo sarà pagato quanto al 65% al closing e quanto al 35% a 18 mesi dal closing."Già da più di un anno apprezziamo le qualità professionali e umane di Nello Brancaccio e degli altri soci e talenti di E-Motion - ha commentato l'- Con il Closing odierno mettiamo il sigillo a un'unione che di fatto era già operativa e che porterà vantaggi concreti a entrambe le società".