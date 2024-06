BoJ, il governatore Ueda segnala la possibilità di un rialzo dei tassi a luglio

(Teleborsa) - "La nostra decisione sul tapering degli acquisti di obbligazioni e sull'aumento dei tassi di interesse sono due cose diverse" e ", a seconda dei dati economici, dei prezzi, dei dati finanziari e delle informazioni disponibili in quel momento". Lo ha affermato, governatore della Bank of Japan (BoJ), in un discorso al parlamento, secondo quanto riporta Reuters.Nella riunione di venerdì scorso , la BoJ hadi obbligazioni e di annunciare un piano dettagliato a luglio.Ueda ha affermato che la BoJ non è ancora del tutto convinta che l'inflazione raggiungerà in modo sostenibile il suo obiettivo del 2%, sottolineando la necessità di dedicareprima di aumentare nuovamente i tassi.Ma ha affermato che il comportamento delle aziende nella fissazione dei prezzi e dei salari è chiaramente cambiato in un contesto di profitti record e di un mercato del lavoro in tensione. "L'economia vedrà probabilmente" man mano che i salari nominali aumenteranno, ha affermato.