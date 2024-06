Casta Diva, Banca Finnat alza target price e conferma Buy

Casta Diva Group

(Teleborsa) - Banca Finnat ha incrementato aper azione (dai precedenti 2,18 euro) ilsu(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, confermando lasul titolo a "".Gli analisti evidenziano che, con riferimento al, a febbraio la controllata Genius Progetti ha organizzato una nuova edizione dell'esclusivo evento di guida sportiva "On Ice" e a marzo ha firmato l'anteprima di guida della nuova esclusiva Ferrari Roma Spider, per l'iconica casa automobilistica di Maranello.Il gruppo ha chiuso ilcon un valore della produzione in crescita del 32,79%, da 84 milioni al 31.12.2022 a 111,5 milioni di euro. Il margine operativo lordo (Ebitda) è risultato in crescita del 36,81%, da 6,3 milioni al 31.12.2022 a 8,6 milioni di euro mentre il risultato operativo netto (Ebit) ha raggiunto 5,4 milioni di euro da 3,9 milioni del consuntivo 2022 (+39,7%). L'utile netto si è attestato a 1,6 milioni di euro da 1,5 milioni al 31.12.2022, in crescita dell'8,71%.SulBanca Finnat stima un valore della produzione in crescita ad un tasso medio annuo pari all'8,23%, un CAGR sull'Ebitda pari al 19,94% e un risultato netto di gruppo in grado di passare da 1,6 milioni del consuntivo 2023 a 6,2 milioni di euro a fine periodo previsionale.