Mediobanca, al via la 10ª edizione della CEO Conference. Partecipano 55 quotate italiane

Mediobanca

Unicredit

Generali

Leonardo

ENI

A2A

Telecom Italia

Cellnex

INWIT

(Teleborsa) - Parte oggi la, l'appuntamento annuale organizzato dache riunisce gli amministratori delegati delle maggiori società quotate italiane, 55 in totale, e oltre 170 investitori italiani e stranieri appartenenti alle principali case di investimento.Circatra società e investitori tra oggi e domani, intervallati da alcune sessioni plenarie dedicate all'approfondimento dei principali trend finanziari e industriali e alle più rilevanti tematiche di scenario.Il CEO di Mediobanca,, nel suo discorso di apertura ha parlato del ruolo dell'Europa nell'economia globale e delle scelte necessarie per supportarne la competitività nel panorama internazionale, anche grazie alla valorizzazione di cinque settori strategici quali energia, difesa, tecnologia, infrastrutture di telecomunicazione e finanza.Intervengono anche, ex Presidente del Consiglio dei Ministri, e, direttore dell'Istituto Affari Internazionali.Seguono i panel sul, con la partecipazione di Andrea Orcel, CEO di, e Giulio Terzariol, CEO Insurance diNella seconda giornata di lavori, focus sullecon gli interventi di Stefano Besseghini, presidente di ARERA, Roberto Cingolani, CEO di, Claudio Descalzi, CEO die Renato Mazzoncini, CEO di. La tavola rotonda conclusiva guarda al futuro delle Telco europee e delle infrastrutture digitali, con i relatori: Pietro Labriola, CEO di, Marco Patuano, CEO die Diego Galli, direttore generale di