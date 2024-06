SIT, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (dai precedenti 4,2 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 15%.Gli analisti vedono unper SIT, mentre il secondo semestre dovrebbe registrare qualche miglioramento e l'anno fiscale 2025 dovrebbe beneficiare di un business più forte nel settore Water Metering. Ildovrebbe salvaguardare la redditività e contribuire a generare liquidità già quest'anno per contribuire a ridurre il debito ancora elevato.Secondo Intesa Sanpaolo, la tanto attesa normalizzazione della catena di fornitura del settore del riscaldamento potrebbe materializzarsi, mentre un'ampia gamma diimprenditoriali, non pienamente incorporati nelle stime, dovrebbero avere un piccolo impatto positivo già nel FY25.