Borgosesia, via al secondo periodo di sottoscrizione del prestito obbligazionario

Borgosesia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha deliberato l'relativo alsenior, non garantito, non convertibile e non subordinato, che avrà termine il prossimo 21 giugno 2024 con emissione delle nuove obbligazioni in data 25 giugno.Il prestito, dell', risulta essere stato sottoscritto, in fase di sua quotazione - a maggio 2024 - su Euronext Access Milan, in misura pari a 16,65 milioni di euro. Sullo stesso mercato saranno del pari negoziate le obbligazioni di nuova emissione.Anche durante il secondo periodo di sottoscrizione, le obbligazioni potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per unLe obbligazioni risulteranno del tuttoe, quindi, frutteranno un interesse variabile pari all'Euribor 3 Mesi, maggiorato di 500 punti base (5,00%) per anno pagabile in due cedole semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.