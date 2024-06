IGD nomina Marcello Melloni nuovo Dirigente Preposto

IGD SIIQ

(Teleborsa) -, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha nominatoe responsabile della Direzione Amministrazione. Melloni,, ricopriva già la carica di responsabile del Servizio Amministrativo e di head of Financial Reporting.La nomina si inserisce nell'ambito dellache l'azienda sta portando avanti con l'obiettivo di valorizzare le risorse interne e accelerare il percorso di crescita, spiega una nota.Melloni assumerà il nuovo incarico a partire, a seguito dell'uscita prevista a fine settembre di Carlo Barban, attuale Direttore Amministrazione, Affari legali e societari.