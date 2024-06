MFE, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,25 euro

MFE A

MFE B

(Teleborsa) - L'ordinaria degli azionisti di MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che scambia con) ha approvato ilannuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di un dividendo ordinario relativo all'esercizio 2023 pari a 0,25 euro (al lordo delle ritenute di legge applicabili) per ciascuna azione ordinaria A e B.Il dividendo sarà messo inil 24 luglio 2024, con data di stacco (cedola n. 1 per le azioni ordinarie "A" e cedola n. 1 per le azioni ordinarie "B") il 22 luglio 2024 e record date il 23 luglio 2024.L'AGM ha, inoltre, adottato la politica di, mentre la relazione sulla remunerazione 2023 contenuta nella Relazione annuale 2023 ha ricevuto voto consultivo favorevole.Su raccomandazione del Comitato Nomination and Remuneration di MFE, l'AGM: haFedele Confalonieri come amministratore non esecutivo, Pier Silvio Berlusconi come amministratore esecutivo, Marco Giordani come amministratore esecutivo, Gina Nieri come amministratore esecutivo, Niccolò Querci come amministratore esecutivo, Stefano Sala come amministratore esecutivo, Stefania Bariatti come amministratore non esecutivo, Marina Berlusconi come amministratore non esecutivo, Marina Brogi come amministratore non esecutivo, Giulio Gallazzi come amministratore non esecutivo, Danilo Pellegrino come amministratore non esecutivo e Alessandra Piccinino come amministratore non esecutivo; e haPatrizia Arienti amministratore non esecutivo, Consuelo Crespo Bofill amministratore non esecutivo e Javier Diez de Polanco amministratore non esecutivo.Tutti hannoin scadenza alla conclusione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MFE che si terrà nel 2027.