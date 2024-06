Tinexta, Intesa conferma target price e Buy

Intesa Sanpaolo

Tinexta

Defence Tech

(Teleborsa) -ha confermato(aper azione) e(a) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, dopo un recente roadshow della società in Germania. Gli analisti osservano che ladel prezzo delle azioni (-19% da inizio anno) ha aumentato il rialzo potenziale rispetto al target price.Ritengono che le azioni abbiano subito un, considerando: 1) la solida crescita prevista dell'EBITDA (CAGR 2023-26 al +17-19%); 2) una solida esperienza nel raggiungimento degli obiettivi; 3) chiara esposizione alla tendenza secolare di crescente sviluppo tecnologico e adozione diffusa da parte delle imprese; 4) una posizione di leadership nel mercato europeo del digital trust (in particolare nel segmento Enterprise Solutions); 5) crescente esposizione ai mercati internazionali; 6) solido track record di M&A; e 7) management impegnato ed esperto.In ambito cyber security, nel breve termine l'attenzione è rivolta alla. Tinexta ha il diritto di esercitare un'opzione call per acquisire un'ulteriore partecipazione in(attualmente pari al 20%) entro il 30 giugno 2024. Per effetto dell'eventuale esercizio dell'opzione call, Tinexta raggiungerebbe una quota superiore a 50% in Defense Tech, il che comporterebbe l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) su Defense Tech. In caso di successo, Defense Tech sarà posseduta all'85% da Tinexta e al 15% da Starlife (veicolo di proprietà dei vertici di Defence Tech) al termine dell'OPA. "Tuttavia, ci risulta che", si legge nella ricerca.