Denatalità, 1 giovane di 3 rinuncia alla paternità/maternità: i motivi della scelta

(Teleborsa) - In Italia, quasirispetto all'ipotesi diin grado di risolvere le preoccupazioni quotidiane. E' quanto emerge dalla ricercarealizzata dallacon l’obiettivo di indagare le cause della denatalità e del trend negativo delle nascite, presentata oggi a Roma alla presenza del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità,del Sottosegretario all'economia e alle finanzee del Commissario straordinario Sisma 2016Alla ricerca ha partecipato unsuddiviso tra giovani (fino a 28 anni) e adulti, cui si aggiungono alcune categorie specifiche, comeLa prima parte della ricerca ha indagato le, la seconda ha approfondito leche le imprese mettono in campo per favorire la maternità, la paternità, la conciliazione e in generale il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori.Tra le principali cause per cui non si fanno più figli c'èe la logica del rinvio della scelta genitoriale. Vi sono poifra i fattori significativi per cui non si fanno figli, con gli adulti che danno una valutazione più alta (9 su 10) a questa motivazione rispetto ai giovani (6 su 10).Anche lerappresentano una forte motivazione per non avere figli e sembrano testimoniare un conflitto interiore tra il desiderio di affermazione personale e la scelta della genitorialità. Levalutano in misura maggiore rispetto ai giovani la paura della gravidanza (7,5 su 10).Una influenza negativa è esercitata anche dai(8 su 10 per entrambe le fasce d’età), che evidenzia come l’attitudine verso la genitorialità sia cambiata in una parte della popolazione giovanile."Con la ricerca Per una Primavera demografica la Fondazione Magna Carta ha voluto realizzare un'indagine quantitativa e qualitativa sulle cause profonde del calo delle nascite in Italia, evidenziando in particolar modo come alleche ostacolano la scelta di mettere al mondo dei figli", spiegaPresidente Fondazione Magna Carta."Per rispondere a questa sfida - aggiunge - si vuole offrire unin cui le istituzioni possano supportare le aziende impegnate in percorsi utili a favorire la natalità e la genitorialità. In virtù di ciò, la Fondazione ha elaborato una serie di proposte ispirate alleindividuate nella ricerca - daglidiffusi al, dai meccanismi dialper le aziende che programmano investimenti nella conciliazione - già sottoposte all'attenzione del decisore politico"."È necessaria unacon la collaborazione di istituzioni, territori e aziende. L’obiettivo è da un lato dare valore sociale alla maternità e alla paternità e dall’altro incoraggiare quel desiderio di futuro che comunque persiste nei giovani”, sostiene, Capo-progetto Per una Primavera Demografica e Coordinatrice dell’Area sanità e welfare - Scienza e Persona del Comitato Scientifico di Fondazione Magna Carta.La seconda parte della ricerca ha riguardato le, ed è stata realizzata con la collaborazione di aziende come, che rappresentano oltre 30mila dipendenti con quasi 900 sedi operative a livello nazionale. Inoltre, ci si è avvalsi della collaborazione di altre sei aziende che operano nei settori della distribuzione alimentare, della cosmesi e dell’abbigliamento.Dalloai programmi di, fino alle diverse forme di, le iniziative di welfare oggi puntano adei genitori che lavorano, consentendo loro di conciliare meglio tempo di vita e tempo di lavoro. L’analisi dei dati raccolti evidenzia una tendenza crescente tra le aziende a, mentre il supporto alla natalità emerge come un aspetto significativo nelle politiche di welfare.Ciò che sembra più urgente, perlomeno rispetto agli obiettivi di questa ricerca, è riuscire apiù estesi e innovativi, incentrati non solo su benefici di tipo economico ma su una idea più ampia di benessere della persona, e dunque su servizi diversificati e personalizzabili con ricadute importanti dal punto di vista sociale.Per questo motivi lainsieme alle aziende partner, chiedendo di valorizzare l’esperienza dei cosiddetti, eventualmente da integrare con un "fornito dalle aziende alle famiglie dei dipendenti. Una terza proposta riguarda le iniziative pubblico/private per abbattere parzialmente o totalmente il costo dei centri estivi, Per quanto concerne invece le politiche sul, l’obiettivo dovrebbe essere quello di stabilizzare questa misura, consolidandola rispetto ai provvedimenti presi nell’ultima manovra economica. Anche ilandrebbe esteso quando le aziende dimostrano di saper programmare gli investimenti incrementali o aggiuntivi espressamente finalizzati al sostegno della conciliazione, della natalità e della genitorialità. Sul versante dello, è di fondamentale importanza non smarrire il valore di una cultura dell’orario di lavoro più agile e flessibile, basata sull’alternanza tra presenza e distanza. L’appello al mondo delle istituzioni e della politica è di concepire, di sistema, inventare soluzioni nuove, come politiche di bilancio europee nelle quali la demografia sia intesa come un investimento e non solo come un costo.