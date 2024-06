L'Autonomia è legge, ma le opposizioni annunciano referendum abrogativo

(Teleborsa) - Dopo una seduta notturna,ma. "Servivano "un ulteriore approfondimento e imprescindibili migliorie", hanno fatto sapere. In Aula è successo un po' di tutto, tra gli, con manifestazioni di dissenso e sventolio di bandiere."Più autonomia, più coesione, più sussidiarietà - ha esultato-. Un passo avanti per costruire un'Italia più forte e più giusta. Avanti così, nel rispetto degli impegni presi con i cittadini", mentre, unite contro la riforma, hanno annunciato unaIlper l'approvazione notturna e ha evidenziato crepe nella maggioranza, con Forza Italia che è stato il gruppo di centrodestra con la percentuale più bassa di partecipanti al voto (fra missioni e altro): il 51%.L'consente alle Regioni die, in alcuni casi, esclusiva dello Stato. Le Regioni possono trattenere il gettito fiscale, che non verrebbe più distribuito a livello nazionale. La legge approvata disciplina l'autonomia delle Regioni a statuto ordinario e speciale, oltre alla Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, in 23 materie come salute, istruzione, e trasporti, richiedendo pareri locali prima della richiesta formale. G. La riforma, inoltre, introduce i Livelli Essenziali di Prestazione (Lep) per garantire uniformità nei servizi, con il governo che avrà 24 mesi per stabilirli. Una cabina di regia nazionale monitorerà il rispetto dei Lep e potrà intervenire in caso di inadempienze regionali.