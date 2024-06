Yolo, accordo per acquisire la spagnola Kalibo Correduría de Seguros

Yolo Group

(Teleborsa) -, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, dà seguito all'offerta non vincolante presentata nel novembre dello scorso anno alla società assicurativa spagnola(Kalibo) sottoscrivendo il: la prima per il 51% del capitale sociale di Kalibo, la seconda per il residuo 49%.Nell'esercizio 2023, Kalibo ha superato i 3 milioni di euro dicon undi c.ca il 15% e unapositiva (cassa), risultati che ne hanno rafforzato il posizionamento di mercato e la solidità finanziaria.L'operazione prevede undel primo 51% del capitale sociale pari a un importo massimo di euro 3,7 milioni, soggetto a riduzione sulla base della cassa distribuibile di Kalibo al 31 dicembre 2023. L'importo sarà pagato per cassa, al closing, attraverso le risorse generate dall'aumento di capitale, chiuso in maggio con la sottoscrizione di 3.899.363 azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore di 7.007.155,32 euro. L'acquisizione del residuo 49% è prevista, alternativamente, dopo l'approvazione del bilancio 2027 o del bilancio 2028 di Kalibo, in funzione dei risultati conseguiti dalla società. Il relativo prezzo sarà calcolato sulla base dei ricavi e dell'EBITDA del periodo."Il mercato assicurativo spagnolo sta dimostrando grande vitalità. Kalibo, che ha saputo costruire negli anni un solido posizionamento, ha un modello di business che s'integra perfettamente con quello di YOLO - ha commentato l'- Ci sono pertanto le condizioni per sviluppare importanti sinergie e dare impulso alla crescita di entrambe le società".