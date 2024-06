"Lhov", primato di design e innovazione: Fabrizio Crisà porta in Elica il secondo Compasso D’Oro

(Teleborsa) -riscrivere ", puntando semprenel segno diè ciò che ha ispiratola soluzione per la cucinache si è aggiudicata ilpremio deldimostrando ancora una volta laIeri, il presidente- Chief Design Officer di Elica - hanno ricevuto per la seconda volta nella storia dell’azienda il prestigioso riconoscimento, negli spazi di ADI Design Museum a Milano (ilè stato ottenuto daè la motivazione con la quale la Giuria ha deciso di premiare il rivoluzionario prodotto di, nato dall'diunaha, di fatto, rsia per le funzioni avanzate dei tre elettrodomestici in uno che per l’estetica preziosa ed essenziale e la tecnologia dei comandi e delle soluzioni di cottura ma anche per il design con le superfici in, senza manopole e maniglie, che creano unDi standard, infattiche consentonocon un prodotto come Lhov per me rappresenta la "ù importante celebrazione del mio lavoro di designer” - commentaChief Design Officer Elica - La seconda perché è il secondo Compasso d'Oro che ho ottenuto dopo il primo nel 2018 con NikolaTesla. E il secondo dà una emozione ancora più forte perché, come per tutte le cose incredibili e straordinarie, sembrava impossibile potesse riaccadere. Lhov è un prodotto nato da un’ispirazione, in una notte particolarmente fortunata in cui da soli si sono collegati tutti i puntini che hanno dato vita a questo prodotto unico. È stata una sfida che sembrava impossibile, perchéche rivoluziona l'idea di elettrodomestico in cucina. E solo Elica, devo dire con un pizzico di follia e incoscienza, poteva puntare con entusiasmo asuperando tutti i limiti perchè Elica non faceva questo prodotto ma quando l'ho illustrato al Presidente lui ci ha creduto e questo premio ci dice che abbiamo fatto le scelte giuste e quel salto in avanti oggi ci ha portato a Lhov"Con Lhov, Elica, il nostro approccio all’innovazione e il nostro DNA profondamente made in Italy - dichiaraPresidente di Elica. "Ricevere oggi questo premio per la seconda volta dopo più di cinque anni, con unprodotto a firma del medesimo designer, interno all’azienda non rappresenta solo una grande gratificazione: è per noi soprattutto una conferma, ilGià insignito di- ADI Design Index, Premio per l’innovazione ADI Design Index, Red Dot Award, IF Design Award, German Design Award, German Innovation Award -oggi conquista anche il Compasso D’Oro, "pronto a mantenere la promessa