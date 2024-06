Palingeo, nuova commessa per 4,2 milioni di euro. Backlog a nuovo record

Palingeo

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori della geotecnica e della geognostica, ha sottoscritto uncon la Società Appalti Lavori e Costruzioni - S.A.L.C. S.p.A., per l'esecuzione di opere specialistiche di fondazione nell'ambito del progetto di realizzazione del raccordo autostradale tra l'autostrada A/4 e la Val Trompia, tronco Ospitaletto - Sarezzo, tratto Concesio - Sarezzo (Brescia).I lavori, delcomplessivo di circa, includono la messa a disposizione e manutenzione delle attrezzature necessarie, il trasporto delle attrezzature dal magazzino al cantiere, l'esecuzione di perforazioni verticali per la formazione di colonne di terreno consolidato con tecnologia jet grouting, la riperforazione per la posa di armature tubolari, la perforazione sub orizzontale per la formazione di tiranti a trefoli, la compilazione di report giornalieri e la redazione dei Piani di Controllo Qualità.Il nuovo contratto rafforza ildi Palingeo, pari ora a circacon un orizzonte temporale che va oltre la metà del 2026, che rappresenta un nuovo record storico."Siamo estremamente soddisfatti di contribuire allo sviluppo e al miglioramento delle infrastrutture della Val Trompia, ci impegniamo a garantire che le opere vengano eseguite con i più alti standard qualitativi, di sicurezza, e l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia - ha commentato il- Grazie al nostro forte know-how, riconosciuto dagli stakeholders, riusciamo ad aggiungere valore al nostro portafoglio ordini e a rafforzare sempre di più il business model della nostra società. Palingeocon un'esperienza consolidata e una pipeline commerciale che si aggiunge ai nostri successi, proiettandoci verso nuovi traguardi e opportunità di crescita".