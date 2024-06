Tinexta non vede ostacoli golden power per deal Defence Tech, prezzo OPA da decidere

Defence Tech

Tinexta

(Teleborsa) - L'acquisizione dida parte di, tramite l' esercizio della call option e poi l'OPA obbligatoria, segna "uncon un importante player strategico", oltre che "l'ingresso nel perimetro nazionale della cybersecurity e accesso preferenziale nel mercato della Pubblica Amministrazione". Lo ha affermato, Chief Investor Relations Officer di Tinexta, nella call con la comunità finanziaria per spiegare l'annuncio odierno."L'operazione di M&A accresce lo sviluppo del gruppo,- ha aggiunto - Ed è un'importante leva dimensionale per l'espansione del modello di business, della tecnologia proprietaria dual-use, e del network congiunto per l'incremento delle vendite e delle sinergie del gruppo".Il CFOha detto di non vedere "alcun grosso problema nell'ottenere l'autorizzazione", mentre ha rimandato a un secondo momento per sapere il prezzo dell'OPA. "Seguiremo tutti gli step necessari e i regolamenti della Borsa, con il board che si riunirà successivamente per stabilire il".Il CEOha parlato di un deal strategico, con il settore della cybersecurity che rimane "interessante e promettente". "L'operazione accrescerà la nostra presenza nel settore nazionale e diventeremo un player industriale chiave nella cybersecurity", ha spiegato, aggiungendo che "ila cui lo stiamo facendo".