Eventi e scadenze: settimana del 24 giugno 2024

(Teleborsa) -- Brescia - Evento di rilievo internazionale, organizzato dalla Camera di commercio di Brescia, con la partecipazione di oltre 200 delegati, provenienti da 63 Paesi del mondo, in rappresentanza di 86 Camere di commercio italiane- Indagine sulle imprese industriali e dei servizi08:30 -- Il Consiglio "Affari esteri" di giugno, che si svolgerà a Lussemburgo, sarà presieduto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. Interverrà, tra gli altri il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani09:00 -- The Dome, Campus Luiss, Roma - L'evento, che avrà come ospite d’onore Jean Tirole, vincitore del Premio Nobel per l’Economia nel 2014, riunirà accademici, professionisti e autorità per una riflessione a 360° alla luce dell’approvazione dell’AI Act e del Digital Market Act. Partecipa, tra gli altri, il presidente dell'AGCM, Rustichelli09:30 -- Milano, IBM Studios - Evento per festeggiare i 50 Anni de Il Giornale al quale parteciperanno moltissimi ospiti, tra i quali, i CEO di Enel, ENI, Terna, Fincantieri, Philip Morris Italia, Illycaffè, TIM e Autostrade per l'Italia, i Presidenti di Borsa Italiana, Unipol Group, Mundys e Acea Infrastructure e il ministro della Cultura, Sangiuliano10:30 -- Propileo del Vittoriano, Roma - Conferenza stampa interministeriale di presentazione del Villaggio Italia del Tour Mondiale della Nave Amerigo Vespucci 2023/2025. L’iniziativa del “Tour Mondiale” della Vespucci è stata fortemente voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto10:30 -- Centro Carlo Azeglio Ciampi per l’educazione monetaria e finanziaria, Roma - Il Presidente dell’IVASS, Luigi Federico Signorini, presenta le sue Considerazioni in occasione della diffusione della Relazione Annuale sull’attività svolta dall’Istituto nel 202311:00 -- Milano - L’Assemblea Annuale dei Soci rappresenta per la Camera di Commercio Americana in Italia, uno degli appuntamenti più importanti dell’anno in occasione del quale si definiscono gli indirizzi strategici, viene approvato il bilancio e si rinnova il CdA11:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presiede la riunione della Cabina di regia per il PNRR11:45 -- Palazzo Chigi - Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 8712:30 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella riceve in visita ufficiale il Presidente della Repubblica del Singapore, Tharman Shanmugaratnam15:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Repubblica di Singapore, Tharman Shanmugaratnam, presso Palazzo Chigi16:00 -- Innovation Hub Banca Generali, Milano - L'Osservatorio AI vuole analizzare le dinamiche delle società quotate su Euronext e delle start-up per favorire la crescita tramite il mercato dei capitali. Interverranno, tra gli altri, la Presidente CDP Venture Capital e CEO di IRTOP Consulting e la Head of Wealth Advisory presso Banca Generali18:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Primo Ministro dell’Ungheria, Viktor Orbán, presso Palazzo Chigi18:30 -- Piazza di Siena - Celebrazioni per il 250° anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Al termine, cerimonia militare alla presenza del Presidente Mattarella. Saranno presente, tra gli altri, il ministro Giorgetti e il presidente della Camera dei Deputati, Fontana- Comunicazione medio-lungo- Pala Tiziano, Roma - 5° Congresso Confederale UGL "Il futuro è lavoro"- Rapporto sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici- Al termine delle votazioni pomeridiane in aula, la Commissione Cultura, nell’ambito dell’esame del decreto legge in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, svolge l’audizione del Ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini09:30 -- NH Collection Milano CityLife - In questo Summit di The European House Ambrosetti, i partecipanti avranno l’occasione di confrontarsi su vari temi, quali rispondere alle richieste di mercato ed enti regolatori e le strategie migliori per distinguersi nella sostenibilità, con Executives globali, ed esperti e accademici di livello mondiale09:30 -- Milano - Evento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dall’Agenzia ICE, dalla Camera di Commercio Italiana in Argentina e da Promos Italia. L’evento sarà introdotto dal Ministro Tajani. Parteciperanno rappresentanti governativi, istituzionali e business argentini ed italiani, che daranno una visione dettagliata e aggiornata del panorama energetico locale10:00 -- Auditorium Ara Pacis, Roma - Evento organizzato da Q8. Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Pichetto Fratin, il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, Tajani e l'Executive Vice President marketing, Kuwait Petroleum international, Fadel Al-Faraj10:15 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia della Puglia" (Pubblicazione ore 10:15 - Presentazione pubblica ore 16:00)10:30 -- L'evento di presentazione del "Doing Export Report 2024. La nuova era delle imprese è oggi e SACE c'è", che si svolgerà in contemporanea dalle sedi SACE di Milano, Bologna e Palermo. Verranno approfondite le potenzialità di crescita dell’export italiano e le nuove rotte su cui le imprese italiane devono puntare. Tra gli interventi, l'AD e il CFO di SACE11:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Alla presenza del Presidente della Repubblica, si svolgerà l'Incontro annuale della CONSOB con il mercato finanziario. L'evento darà l'avvio ufficiale alle celebrazioni per i cinquant'anni dell'Istituzione11:00 -- Milano, Hotel Four Seasons - Presentazione dello studio realizzato da Altagamma in collaborazione con Deloittem che illustra l’impatto economico ed occupazionale dell’industria nautica di alta gamma. Interverrà, tra gli altri, il Presidente di Altagamma12:00 -- Assemblea Centromarca Geoeconomia, Società, Innovazione. Scenari e priorità per L’industria di Marca. Intervento in videocollegamento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti13:45 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza, svolge l’audizione di Eugenia Maria Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:30 -- Le prime riunioni della Conferenza sull'adesione dell'Ucraina e, a seguire, della Repubblica di Moldova all'Unione Europea si terranno a Lussemburgo, a livello ministeriale. Le riunioni seguono una decisione del Consiglio Europeo del 14 dicembre 2023 di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova- Asta BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Roma - Il Direttore della UIF (Unità di Informazione Finanziaria), Enzo Serata, presenta in diretta streaming il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall'Unità nel 202309:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà alla Camera dei Deputati per le Comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 27 e 28 giugno09:30 -- Roma, Audirorium Ara Pacis - "L’ora delle scelte, la transizione nell’Europa che verrà", operatori, stakeholder e istituzioni si confronteranno sulle tendenze che emergono dall’IREX 2024. Interverranno, tra gli altri, il CEO di ERG, i Presidenti di Elettricità Futura e ANEV,il Vice Presidente di Edison e il Ministro Pichetto Fratin10:00 -- Camera dei Deputati - Il convegno verrà aperto e chiuso dal segretario di presidenza Riccardo Zucconi. Intervengono, tra gli altri, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare.10:00 -- Milano, Four Seasons Hotel - Il Rapporto, realizzato da Scenari Immobiliari, sarà presentato da Mario Breglia e Francesca Zirnstein (Scenari Immobiliari) e Gottardo Casadei (Studio Casadei), e commentato dai responsabili dei fondi che hanno contribuito alla sua realizzazione10:15 -- Milano - Evento organizzato da SDA Bocconi School of Management e Golden Group. Durante l'iniziativa saranno presentati i risultati della prima ricerca dell'Osservatorio di Finanza Agevolata, che scatta una fotografia del mercato e delle sfide che lo attendono10:30 -- Milano, Sala Convegni Intesa Sanpaolo - In occasione dell'Assemblea, avrà luogo un Convegno pubblico dal titolo "Dalla Late Payment Regulation alla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): le sfide della Supply Chain Finance". Dopo la relazione annuale dell’attività associativa del Presidente Belingheri, il programma prevede un convegno sulle sfide della SCF12:00 -- Bank of Finland, Helsinki - Il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, tiene un keynote speech alla 3ª Conferenza di International Monetary Policy della Banca della Finlandia su Monetary Policy in Low and High Inflation Environments14:30 -- La sedicesima riunione della Conferenza di Adesione con il Montenegro a livello ministeriale si terrà a Bruxelles15:00 -- Camera dei Deputati - Durante la conferenza stampa, gli esperti di Integrae SIM cercheranno di fornire informazioni quanto più esaustive per tutti i soggetti interessati all’Euronext Growth Milan. In particolare, verranno affrontati i seguenti temi: Dati di bilancio 2023, Valutazioni di mercato, Mappatura degli investitori e Previsioni future16:15 -- Sede Unioncamere, Roma - Prima Assemblea pubblica dell'Associazione Marchi Storici d'Italia,per fare il punto sulle attività dell'Associazione e sulle iniziative legislative promosse a favore dei Marchi Storici. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti di Unioncamere e dell'Associazione Marchi Storici- Asta BOT- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Bruxelles - I leader dell'UE discuteranno di vari temi, tra i quali Ucraina, sicurezza e difesa, relazioni esterne e prossimo ciclo istituzionale. Sarà presente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Busalla - L'evento riunirà alcuni tra i più autorevoli rappresentanti delle agenzie spaziali, dell'università e dell'industria accanto ad esposizioni, mostre, esercitazioni e laboratori. Attesi gli astronauti Paolo Nespoli e Andrea Patassa- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Roma, Palazzo Wedekind - L'evento ha la finalità di raccogliere opinioni e proposte formulate dagli stakeholder, pubblici e privati, in relazione a tematiche di particolare rilevanza macroeconomica e di interesse per il contesto nazionale e internazionale10:00 -- Milano, Headquarters Prysmian - Appuntamento annuale di Prysmian sugli obiettivi di sostenibilità e innovazione. L'evento sarà inaugurato da uno speech del CEO Massimo Battaini11:00 -- Nell’Aula delle Sezioni riunite della sede centrale della Corte dei conti, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, avrà luogo il Giudizio di Parificazione del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2023. L’udienza sarà presieduta dal Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino11:30 -- Collegio Navale IV novembre, Ostia - Alla Cerimonia di consegna delle "Minerve", della Scuola Polizia Economico-Finanziaria, interviene il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti14:30 -- Banca d'Italia, Roma - La Vice direttrice generale della Banca d'Italia, Chiara Scotti, interviene alla presentazione dei risultati dell'Indagine internazionale OCSE "La Financial Literacy in PISA 2022" che Banca d'Italia organizza insieme a INVALSI- Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Debito estero dell'Italia; €-coin; Ita-coin- La Vice direttrice generale di Banca d'Italia, Chiara Scotti, interviene alla Conferenza congiunta organizzata da Banca d'Italia, Euro Area Business Cycle Network (EABCN), European University Institute (EUI) e CEPR10:00 -- Sondaggio aspettative inflazione dei consumatori - Maggio 202410:30 -- Ostia - Il Presidente Mattarella sarà all'evento inaugurale della campagna della Lega Navale Italiana "Mare di Legalità"11:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia della Sicilia" (Pubblicazione ore 11:00 e Presentazione pubblica ore 16:00)- Regolamento BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale relativa al semestre che si chiuderà il 30 aprile 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio