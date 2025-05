Eventi e scadenze: settimana del 26 maggio 2025

Lunedì 26/05/2025

Confinvest

Cube Labs

Fidia

Leonardo

Portobello

Risanamento

Solid World Group

Talea Group

Valica

Martedì 27/05/2025

Alfonsino

Borgosesia

Compagnia Dei Caraibi

Expert.Ai

Gt Talent Group

Tesselis

Valica

TXT E-solutions

Mercoledì 28/05/2025

Abercrombie & Fitch

Bialetti

Casta Diva Group

Ecosuntek

ENAV

E-Novia

Espe

EssilorLuxottica

Expert.Ai

HP

London Stock Exchange Group

Macy's

Nvidia

Salesforce

Sciuker Frames

Sg Company

Softlab

STMicroelectronics

Giovedì 29/05/2025

Beewize

Best Buy

Fae Technology

Foot Locker

Gap

Guess?

H-Farm

Marvell Technology

Monnalisa

Stellantis

Venerdì 30/05/2025

Beewize

Clabo

CSP International Fashion Group

E-Globe

Estrima

Gentili Mosconi

Giglio Group

Giglio Group

Idntt

Masi Agricola

OVS

Poste Italiane

Renovalo

Riba Mundo Tecnologia

SIT

Trendevice

Vantea Smart

Visibilia Editore

Sabato 31/05/2025

ITway

(Teleborsa) -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni incontra alle ore 15.30 a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica Federale e Democratica dell'Etiopia, Abiy Ahmed Ali' e alle ore 18.30 partecipa alla presentazione ufficiale dei trofei della Louis Vuitton Cup e dell'America's Cup a Villa Doria Pamphilj- Bruxelles - Il Consiglio terrà un dibattito sulla visione per l'agricoltura e l'alimentazione e procederà a uno scambio di opinioni sulla situazione del mercato dei prodotti agricoli, in particolare alla luce della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e dei cambiamenti nella politica tariffaria degli Stati Uniti- Bruxelles - Il Consiglio si occuperà del finanziamento dello sviluppo, delle relazioni UE-Africa, della situazione in Ucraina e di punti "Varie", tra cui il vertice "Nutrizione per la crescita", prima di discutere dell'azione esterna dopo il 2027 nel corso di una colazione di lavoro ministeriale- Sistema dei pagamenti- Palazzo del Ghiaccio, Milano - All'evento della FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) interverranno, tra gli altri, il segretario generale Fabi, i CEO di Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena, Bnl Bnp Paribas, Unicredit, Bper e Mediocredito Centrale e i presidenti di Abi, Crédit Agricole Italia e Unipol09:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Forum finale dell'iniziativa "La consulenza finanziaria, motore per la valorizzazione del risparmio e la crescita economica dell'Italia" organizzato da TEHA Group e Assoreti per presentare il rapporto sul risparmio in Italia e nuove proposte di agevolazione agli investimenti. Tra gli interventi, Massimo Doris, Presidente Assoreti, Enrico Letta, Stefano Cappiello (MEF), Massimo Garavaglia, Micaela Gelera (INPS), Nadia Linciano e Federico Cornelli (Consob), Carlo Cottarelli, prof Alessandro Rosina, Gian Maria Mossa (Banca Generali) e Alessandro Foti (FinecoBank)09:15 -- Evento organizzato da IR Top Consulting, IPO Partner di Borsa Italiana, per offrire un'importante occasione di incontro tra le PMI quotate su Euronext Growth Milan e la comunità finanziaria, inclusi investitori istituzionali, retail e media specializzati. L'evento mira a facilitare il dialogo diretto tra il top management delle aziende e gli investitori, promuovendo la condivisione delle strategie di crescita16:00 -- Casina Valadier, Roma - La Logistica del Gruppo FS presenta la nuova piattaforma digitale: un'interfaccia unica con un'offerta integrata per soluzioni di trasporto personalizzate, dal primo all'ultimo miglio. Borsa di Londra chiusa per festività- Borsa di New York chiusa per festività- Comunicazione Medio-Lungo- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti (in unica convocazione)- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio Con 1.857 espositori, di cui il 39% internazionali provenienti da 38 Paesi, 11 padiglioni occupati e più di 500 top buyer esteri da 75 Paesi- Superstudio Maxi, Milano - Fashion Technologies Event, dedicato alle tecnologie abilitanti della filiera della moda, rivolta ai professionisti del settore che potranno scoprire nuovi prodotti, tecnologie all'avanguardia e soluzioni innovative per ottimizzare i processi produttivi. Parteciperanno aziende, stakeholder e associazioni di settore- Milano - XXII edizione dell'evento annuale promosso da ABI dedicato alla sicurezza fisica e digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Appuntamento in cui la community della sicurezza si incontra per approfondire e individuare punti di attenzione, strategie e tecnologie più avanzate. Parteciperanno autorevoli esponenti delle Istituzioni, del mondo bancario, della consulenza e dell’industria- Bruxelles - I ministri degli Affari europei saranno invitati ad adottare un orientamento generale sul regolamento relativo al meccanismo dell'UE di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e a preparare il Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025. Terranno inoltre una discussione specifica per paese nel quadro del dialogo annuale sullo Stato di diritto08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di aprile09:30 -- NH Collection Milano CityLife - Il Summit, organizzato da The European House – Ambrosetti, offrirà l'opportunità di approfondire esperienze, modelli di successo e storie di leadership. Ci saranno esperti di fama mondiale, accademici di primarie Business School ed Executive internazionali. Parteciperanno, tra gli altri, Marco Grazioli (Presidente The European House - Ambrosetti), Paolo Gallo (AD e DG Italgas) e Cristina Scocchia (AD Illycaffè)10:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni partecipa all'Assemblea di Confindustria presso il Teatro EuropAuditorium di Bologna10:30 -- L'assemblea 2025 di Confindustria si terrà presso il Teatro EuropAuditorium di Bologna. Saranno presenti protagonisti del mondo imprenditoriale e rappresentanti delle istituzioni, per discutere di strategie, innovazione e competitività. Partecipano, tra gli altri, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e Emanuele Orsini, presidente di Confindustria11:00 -- Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; Soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita - Anno 202411:00 -- A Montecitorio si svolge la "Relazione annuale 2025" dell'Organo di Vigilanza Parità di accesso. Intervengono il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè e il segretario di presidenza, Francesco Battistoni. Illustra la Relazione Antonio Martusciello, presidente dell'Organo di Vigilanza sulla Parità di accesso alla Rete FiberCop. Intervengono Federico Freni, sottosegretario Economia e Finanze e Giacomo Lasorella, presidente AGCOM13:15 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà in visita al Supercomputer Leonardo, Edificio INFN-Cineca, a Bologna15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Asta BTP Short - BTP€i- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio10:30 -- Appuntamento: Capital Markets Day 2025 - TXT Group incontrerà la comunità finanziaria per approfondire i risultati, la visione strategica e le principali direttrici di crescita a livello internazionale del Gruppo. Parteciperanno aziende, stakeholder e associazioni di settore- Samarcanda - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà in visita nella Repubblica dell'Uzbekistan- Milano - Evento organizzato da Class Editori e Class CNBC, che riunisce i protagonisti della rivoluzione digitale per un confronto di alto livello sull'AI e le sue prospettive di sviluppo. Parteciperanno esperti internazionali, imprenditori e aziende d'avanguardia con un'attenzione speciale alle applicazioni dell'Intelligenza Artificiale nel mondo del business- Mostra d'Oltremare, Napoli - Sesta edizione della mostra-evento organizzata da RiciclaTv ed Ecomondo, dedicata a transizione ecologica, economia circolare e innovazione ambientale, con un focus particolare sul Mezzogiorno. Riunisce istituzioni, imprese e cittadini con un ricco programma di incontri e workshop- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria09:00 -- Palazzo Mezzanotte (Borsa Italiana), Milano - L'evento, organizzato da UniCredit, esplorerà le implicazioni economiche, sociali e finanziarie della longevità, con la partecipazione di esperti internazionali ed esponenti del mondo accademico, dell'innovazione e della finanza. Con la partecipazione dei Premi Nobel Michael Spence e Robert C. Merton, e di speaker di rilievo tra cui top e senior manager di UniCredit e molti altri leader del mondo corporate e finanziario09:30 -- Informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sulla situazione della Striscia di Gaza10:00 -- Palazzo Giureconsulti, Milano - Convegno durante il quale verrà presentato il Rapporto 2025 sul mercato immobiliare della logistica, a cura di Scenari Immobiliari in collaborazione con SFRE. Riunisce istituzioni, imprese e cittadini con un ricco programma di incontri e workshop- Samarcanda - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà in visita nella Repubblica dell'Uzbekistan- Astana - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà in visita nella Repubblica del Kazakhstan e parteciperà al Vertice Asia Centrale-Italia- Fiera di Rimini - 19ª edizione dell'appuntamento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato all'intero ecosistema del mondo wellness, che riunisce ogni anno tutti i professionisti del settore e migliaia di imprenditori, gestori di palestre e piscine, personal trainer, studenti e appassionati di fitness- Lecce - XIII edizione del principale evento nazionale dedicato all'energia. Parteciperanno, tra gli altri, i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso, Raffaele Fitto (vicepresidente della Commissione Europea), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Stefano Besseghini (Presidente ARERA), Chicco Testa (Presidente Fise Assoambiente e AD Telit Communications) e Giovanni Brianza (AD Edison Next)- Magazzini del Cotone, Genova - 16ª edizione del Festival organizzato dalla Fondazione Consulenti del Lavoro dal tema "Etica e sostenibilità del lavoro. Competenze, dignità, inclusione nell'era dell'intelligenza artificiale". Interverranno, tra gli altri, i ministri Calderone, Alberti Casellati, Pichetto Fratin, Urso, Bernini e Roccella, i Viceministri Leo e Sisto, il Vicepresidente Commissione Europea, Fitto e il Presidente INPS, Fava11:00 -- Inaugurazione della nuova sede di Deloitte a Milano, assieme alla presentazione del Solaria Space, il nuovo hub dedicato all'Intelligenza Artificiale Generativa e alla Galleria Deloitte. Parteciperanno, tra gli altri, il Vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, Fabio Pompei, CEO di Deloitte Central Mediterranean, Renato Mazzoncini, AD di A2A,11:00 -- Rapporto Istat sulla situazione del Paese - Economia11:00 -- Ex Manifattura Tabacchi, Milano - All'appuntamento di presentazione della Relazione sulla Gestione di sostenibilità e Governance di Edison interverranno Nicola Monti (Chief Executive Officer), Barbara Terenghi (Chief Sustainability Officer) e Ronan Lory (Chief Financial Officer)14:00 -- Il Report sul riciclo meccanico delle materie plastiche 2024 di Assorimap (Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche aderente a Confimi Industria) sarà presentato alla mostra-convegno Green Plast alla Fiera di Milano-Rho. Parteciperanno, tra gli altri, i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso, Raffaele Fitto (vicepresidente della Commissione Europea), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Stefano Besseghini (Presidente ARERA), Chicco Testa (Presidente Fise Assoambiente e AD Telit Communications) e Giovanni Brianza (AD Edison Next)- Astana - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà in visita nella Repubblica del Kazakhstan e parteciperà al Vertice Asia Centrale-Italia- Fiera di Rimini - 19ª edizione dell'appuntamento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato all'intero ecosistema del mondo wellness, che riunisce ogni anno tutti i professionisti del settore e migliaia di imprenditori, gestori di palestre e piscine, personal trainer, studenti e appassionati di fitness- Germania e Spagna - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Torino - Il titolo della quarta edizione del Festival è "Le nuove generazioni del mondo". L'evento coinvolge istituzioni, università, imprese, mondo dell'informazione attraverso un palinsesto di oltre 100 appuntamenti. Direttore Scientifico del Festival è Tito Boeri- Francia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Stresa - Evento di The European House-Ambrosetti (TEHA) in cui un gruppo selezionato di oltre 150 rappresentanti della business community, opinion leader e policy maker si riunisce per confrontarsi sulle ultime tendenze dell'innovazione e della tecnologia. Sono previsti 17 relatori internazionali, per un totale di 13 paesi rappresentati, tra cui, oltre all’Italia, Arabia Saudita, Austria, Danimarca, Francia, Germania, India, Romania, Spagna, Svezia, Ungheria, UK, USA10:30 -- il Governatore Fabio Panetta presenta le Considerazioni finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2024 in una riunione pubblica. Sono previsti 17 relatori internazionali, per un totale di 13 paesi rappresentati, tra cui, oltre all’Italia, Arabia Saudita, Austria, Danimarca, Francia, Germania, India, Romania, Spagna, Svezia, Ungheria, UK, USA- Torino - Il titolo della quarta edizione del Festival è "Le nuove generazioni del mondo". L'evento coinvolge istituzioni, università, imprese, mondo dell'informazione attraverso un palinsesto di oltre 100 appuntamenti. Direttore Scientifico del Festival è Tito Boeri- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 - Prima convocazione