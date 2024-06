IBL Banca colloca nuovo bond di titoli Asset-Backed per 415 milioni

(Teleborsa) -ha finalizzato il secondo collocamento sul mercato dei capitali di titoli asset backed del 2024, nel contesto dell’operazione Marzio Finance Serie 15 – 2024 che ha ricevuto ordini per oltre 1 miliardo di euro."In uno scenario macroeconomico complesso, in cui ha pesato anche l’allargamento degli spread in Francia ed in Italia", IBL Banca ha collocato il proprio titolo coprendo per 2,5 volte l’ammontare offerto, pari a 415 milioni di euro, si legge in una nota.Glisono pervenuti da un gruppo di investitori istituzionali con una significativa presenza internazionale, che ha rappresentato il 59% del totale. Nello specifico, le banche hanno dominato la domanda con una quota del 53% seguite da fund managers con il 37% e dalle compagnie assicurative con il 10%.Laha permesso di fissare il livello finale di rendimento dei titoli a Euribor 1 mese + 83 bps, con una riduzione di 5 bps rispetto alla precedente emissione pubblica.I titoli asset backed della Serie 15-2024 di Marzio Finance sono emessi in due tranche, senior e junior, per un importo complessivo di 495,95 milioni di euro. Il collocamento della tranche senior sul mercato è stato finalizzato con il supporto di Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e di UniCredit in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners. IBL Banca ed UniCredit hanno agito anche come co-arrangers dell’operazione.Iloggetto della cartolarizzazione è formato da prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione, un settore noto per l’elevata qualità creditizia e in cui il gruppo IBL Banca si distingue come operatore di riferimento a livello nazionale.L’operazione, sotto la supervisione di Marco Ceccobelli, Vice-Direttore Generale di IBL Banca, è curata dal responsabile della Direzione Finanza, Marcello Satulli, coadiuvato dal team Capital Market - DCM & Structured Finance, in collaborazione con l’Investor Relator Gabriele Masala. Gli aspetti di capital structure sono seguiti dal Servizio Credit Portfolio Management sotto la guida di Filippo Volpe. Per gli aspetti legali, l’operazione è seguita da Azzurra Campari, responsabile del Servizio Legal and Financial Transactions della Banca.L’emissione è strutturata nel rispetto dei requisiti di “semplicità”, “trasparenza” e “standardizzazione” (STS) previsti dalla regolamentazione europea (Reg. UE 2017/2402)., ha commentato: “Si tratta della seconda emissione di titoli ABS che collochiamo sul mercato da inizio 2024 e nuovamente osserviamo un'accoglienza estremamente positiva sia a livello nazionale che internazionale. Tale risultato, in un contesto di mercato complesso, premia la qualità degli attivi e il nostro modo di lavorare”.