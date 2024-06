La cinese Comac avvia il processo di certificazione EASA del C919

(Teleborsa) - L’industria aeronautica cinese si prepara a proporre al mercato internazionale, e in particolare a quello europeo, il nuovo jet passeggeri, che ha fatto il suo debutto alPotrà farlo nel vecchio continente al termine del processo di, l’agenzia europea per la sicurezza al volo, i cui rappresentanti sono attesi in Cina agliper un primo giro di valutazione del nuovo aeromobile. Si prevedonoe il primo volo di verifica del C919 da parte di EASA potrà avvenire presumibilmente agli inizi del 2025.Al momento,del C919 operano sullei. Allo stato attuale, Air China e altre due importanti compagnie aeree cinesi risulta abbiano ordinato un centinaio di C919 a testa.Il C919 trasportare fino a 192 passeggeri e ha una autonomia di oltre 5.500 km, caratteristiche che ne fanno un competitor di Airbus A320 e Boeing 737.