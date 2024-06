Leonardo, a Grottaglie assemblaggio del convertiplano AW609 dopo crisi Boeing

Leonardo

Boeing

(Teleborsa) -, big italiano della difesa, haper annunciare una ulteriore tappa del percorso di diversificazione del, stabilimento costruito a suo tempo per il programma Boeing 787 Dreamliner e oggi colpito dalla crisi della committenteLeonardo, nel corso dell'incontro sindacale odierno, ha annunciato di aver selezionato il sito di Grottaglie, per le sue caratteristiche peculiari, come sede dove realizzare l'di Leonardo in Italia.Leonardo - si legge in una nota - ha da tempo avviato unpresso l'impianto tarantino grazie alle attività industriali relative a programmi di ultima generazione come l'ala dell'Eurodrone, la fusoliera del velivolo elettrico VX4 di Vertical Aerospace, e della fusoliera del prototipo dell'elicottero a pilotaggio remoto Proteus di Leonardo. Questi programmi, in fase embrionale, già oggi assorbono una forza lavoro di oltre 100 risorse.Sempre a Grottaglie, ha preso forma il nuovo(Materials Technology Research and InnovAtion Lab), laboratorio di ricerca congiunto tra Leonardo e il gruppo Solvay dedicato allo sviluppo di nuovi materiali compositi e nuovi processi di produzione, fondamentali per il futuro dell'industria aerospaziale.Inoltre, sono in via di allestimento i locali destinati ad ospitare l', corso di alta formazione per laureati in ingegneria, la cui prima edizione a Grottaglie è prevista per l'anno accademico 2024/2025.Il rallentamento della crescita del rateo produttivo e delle consegne del Boeing 787 impone comunque unaper allineare i volumi produttivi alle ridotte esigenze nel breve periodo.