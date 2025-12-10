Milano 13:40
43.426 -0,34%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:40
9.670 +0,29%
Francoforte 13:40
24.055 -0,44%

Piazza Affari: in calo Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
(Teleborsa) - Pressione sulla Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che tratta con una perdita dell'1,94%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Leonardo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 49,12 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 48,04. L'equilibrata forza rialzista del contractor italiano nel settore Difesa è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 50,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
