Eventi e scadenze del 25 giugno 2024

Venerdì 21/06/2024

Lunedì 24/06/2024

Martedì 25/06/2024

FedEx

Gas Plus

(Teleborsa) -- Brescia - Evento di rilievo internazionale, organizzato dalla Camera di commercio di Brescia, con la partecipazione di oltre 200 delegati, provenienti da 63 Paesi del mondo, in rappresentanza di 86 Camere di commercio italiane- Indagine sulle imprese industriali e dei servizi- Pala Tiziano, Roma - 5° Congresso Confederale UGL "Il futuro è lavoro"- Al termine delle votazioni pomeridiane in aula, la Commissione Cultura, nell’ambito dell’esame del decreto legge in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, svolge l’audizione del Ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini- Rapporto sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici09:30 -- Milano - Evento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dall’Agenzia ICE, dalla Camera di Commercio Italiana in Argentina e da Promos Italia. L’evento sarà introdotto dal Ministro Tajani. Parteciperanno rappresentanti governativi, istituzionali e business argentini ed italiani, che daranno una visione dettagliata e aggiornata del panorama energetico locale09:30 -- NH Collection Milano CityLife - In questo Summit di The European House Ambrosetti, i partecipanti avranno l’occasione di confrontarsi su vari temi, quali rispondere alle richieste di mercato ed enti regolatori e le strategie migliori per distinguersi nella sostenibilità, con Executives globali, ed esperti e accademici di livello mondiale10:00 -- Auditorium Ara Pacis, Roma - Evento organizzato da Q8. Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Pichetto Fratin, il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, Tajani e l'Executive Vice President marketing, Kuwait Petroleum international, Fadel Al-Faraj10:15 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia della Puglia" (Pubblicazione ore 10:15 - Presentazione pubblica ore 16:00)10:30 -- L'evento di presentazione del "Doing Export Report 2024. La nuova era delle imprese è oggi e SACE c'è", che si svolgerà in contemporanea dalle sedi SACE di Milano, Bologna e Palermo. Verranno approfondite le potenzialità di crescita dell’export italiano e le nuove rotte su cui le imprese italiane devono puntare. Tra gli interventi, l'AD e il CFO di SACE11:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Alla presenza del Presidente della Repubblica, si svolgerà l'Incontro annuale della CONSOB con il mercato finanziario. L'evento darà l'avvio ufficiale alle celebrazioni per i cinquant'anni dell'Istituzione11:00 -- Milano, Hotel Four Seasons - Presentazione dello studio realizzato da Altagamma in collaborazione con Deloittem che illustra l’impatto economico ed occupazionale dell’industria nautica di alta gamma. Interverrà, tra gli altri, il Presidente di Altagamma12:00 -- Assemblea Centromarca Geoeconomia, Società, Innovazione. Scenari e priorità per L’industria di Marca. Intervento in videocollegamento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti13:45 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza, svolge l’audizione di Eugenia Maria Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:30 -- Le prime riunioni della Conferenza sull'adesione dell'Ucraina e, a seguire, della Repubblica di Moldova all'Unione Europea si terranno a Lussemburgo, a livello ministeriale. Le riunioni seguono una decisione del Consiglio Europeo del 14 dicembre 2023 di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova- Asta BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio