YOLO incrementa l'offerta nel fotovoltaico

YOLO

(Teleborsa) -incrementa le soluzioni assicurative per le utilities. È infatti diventato operativo l’accordo con Soly, un’azienda Clean Energy Tech, che incorporerà una polizza nell’offerta di prodotti e servizi.Distribuita in modalità embedded in fase di vendita, grazie alla tecnologia di YOLO, personalizzabile in base alle esigenze del cliente, la polizza garantisce una copertura completa contro eventi atmosferici, cortocircuiti, atti vandalici e altri possibili malfunzionamenti ai pannelli fotovoltaici e alle attrezzature accessorie.Soly, nata con la missione di rendere l'energia solare accessibile a tutti, ha l'obiettivo di ridurre di circa 3.500 tonnellate l'emissione annua di CO2 in Italia. L'adozione di un approccio customer centric, unito all'offerta di soluzioni onnicomprensive, sta permettendo a Soly di posizionarsi come uno dei player più rilevanti nella distribuzione di prodotti fotovoltaici.