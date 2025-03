Milano, sequestrati 16 milioni di euro per reati fiscali e somministrazione illecita di manodopera

(Teleborsa) - La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica perIl provvedimento cautelare giunge all'esito di un'indagine condotta dai militari della Compagnia di Melegnano, che ha consentito di individuare una frode fiscale realizzata da unaIn particolare, i legali rappresentanti e amministratori delle società coinvolte, con l'ausilio di consulenti e professionisti, avevano creato un complesso sistema di frode basato sull', a fronte della stipula di fittizi contratti d'appalto di servizi che celavano mere somministrazioni di manodopera realizzate in violazione della normativa di settore.Più nel dettaglio, ricostruendo la "filiera della manodopera", è stato rilevato che i rapporti di lavoro con le società committenti, molte delle quali operanti nel settore turistico-alberghiero, sono stati “schermati” da società “filtro” che, a loro volta, si sono avvalse di unache ha sistematicamente omesso il versamento delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali. Inoltre, alcune società coinvolte nella frode, attraverso la strumentale creazione di costi in realtà mai sostenuti, sono risultate averper sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale.