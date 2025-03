AATech, accordo da 20 milioni di euro per acquisire la piattaforma Opyn

AATech

(Teleborsa) -, venture tech builder italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha raggiunto uncon i soci detentori del 57,71% del capitale sociale della società, società a capo dell'omonimo gruppo, proprietaria della, finalizzato all'acquisto da parte di AATECH di una partecipazione che potrà raggiungere fino al 100% (con una adesione minima del 50,1%) del capitale sociale di BIL. L'acquisizione si configurerebbe come un "reverse take over", secondo il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.Nel 2023 il gruppo Opyn ha realizzato nel corso del 2023 ricavi per 41,5 milioni di euro, risultato operativo 15,5 milioni di euro con un patrimonio netto di 26 milioni di euro e con disponibilità liquide di 21,5 milioni di euro. La società inoltre al 31.12.2023 non presentava indebitamento finanziario. Come riportato nella nota integrativa pubblicata in data 4 aprile 2024, l'assemblea dei soci della SGR e dell'IP hanno deliberato di dare avvio ad un percorso finalizzato all'ordinata, focalizzando interamente il business del gruppo sui servizi altamente tecnologici a supporto dell'industria finanziaria. A seguito di tali riorganizzazioni di business i dati del 2023 non devono considerarsi significativi e rilevanti e i dati del fascicolo di bilancio 2024 verranno comunicati appena disponibili.Ilè stato definito in, sulla base dell'enterprise value stimato del gruppo BIL e verrà corrisposto in parte per cassa e in parte mediante assegnazione di azioni e warrant AATECH di nuova emissione che verrebbero emesse a valere sulla delega ad aumentare il capitale sociale con possibile emissione di abbinati warrant che verrà sottoposta all'assemblea convocata per il giorno 15 aprile 2025 in prima convocazione e per il giorno 17 aprile 2025 in seconda convocazione.