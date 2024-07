Wall Street apre il secondo semestre in modo misto, Nasdaq in rialzo

BlackRock

(Teleborsa) -, in una settimana che ha un giorno in meno di contrattazioni per la festività di giovedì 4 luglio (giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti). L'ottava avrà il suo culmine nella giornata di venerdì, quando sarà diffuso ilOggi è emerso che l'di giugno è sceso a 48,5 punti, ildi giugno è stato rivisto a 51,6 punti, mentre le spese per le costruzioni sono diminuite a maggioIl presidente della Fedsarà presente domani al forum annuale della BCE a Sintra, in Portogallo, mentre idi mercoledì verranno analizzati per individuare il punto di vista della banca centrale sulle prospettive economiche e sui fattori che influenzano la politica monetaria.Sul fronte dell'ha accettato di acquistare la società britannica di dati Preqin per 2,55 miliardi di sterline (3,23 miliardi di dollari);ha annunciato che acquisteràin un accordo da 4,7 miliardi di dollari su tutte le azioni.Guardando aidel listino USA, ilsi ferma a 39.172 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.471 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente positivo il(+0,49%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,63%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,13%) e(+0,50%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,63%),(-1,05%) e(-0,62%).del Dow Jones,(+3,89%),(+2,96%),(+2,57%) e(+2,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,22%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,94%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,53%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,22%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,11%),(+3,88%),(+2,96%) e(+2,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,67%. Sensibili perdite per, in calo del 4,17%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,76%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,51%.