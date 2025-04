Trasporto marittimo, accordo per azzerare emissioni al 2050. Commissione Ue: passo significativo

(Teleborsa) - Laha accolto con favore l'accordo odierno presso l'(IMO), come un passo significativo verso il raggiungimento dia (GHG) dalleentro il 2050."Questo è un accordo storico nella lotta contro il cambiamento climatico, che segna un progresso significativo nella riduzione dell'impatto ambientale dell'industria marittima su scala globale – si legge in una nota della Commissione –. Mentre l'accordo odierno non garantisce ancora il pieno contributo del settore al raggiungimento deglidell', costituisce una solida base per avviare larichiesta delle spedizioni. L'UE e i suoi Stati membri hanno svolto un ruolo chiave nel garantire l'accordo e rimarranno attivamente impegnati nella sua adozione nell'ottobre 2025 e nell'attuazione nel 2027".In linea con la strategia, l'accordo include una nuova misura, che stabilisce unoper ridurre gradualmente l'intensità delle. Regolerà quanto dovrebbe essere "pulita" l'energia utilizzata da una nave, in base al suo impatto climatico. La misura si applica all'intero ciclo di vita delle emissioni di gas serra dei carburanti marittimi. Utilizza criteri standardizzati e uno schema di certificazione comune per iche facilita un piano di parità, indipendentemente da dove viene prodotto, trasportato o utilizzato un combustibile. Di conseguenza, impedirà che lesi spostino ad altri settori e incoraggerà investimenti sostenibili che ridurranno le emissioni durante l'intero ciclo di vita in tutto il mondo. L'UE non vede l'ora di rafforzare le misure nel tempo per mantenere pienamente gli impegni di decarbonizzazione fatti nella strategia IMO del 2023.La nuova misura introduce anche un, che insieme agli, incoraggerà le compagnie di navigazione a utilizzare i carburanti e le tecnologie più pulite fin dall'inizio. Ad esempio, le aziende saranno incentivate a investire in combustibili marini a emissioni zero e quasi zero, come ile l'. Stimolando gli investimenti in questi combustibili più puliti, la misura contribuirà a ridurre l'impronta di gas serra dell'industria marittima.Il meccanismo di determinazione dei prezzi si applicherà a unadelle emissioni di spedizioni internazionali dal 2028, con un prezzo iniziale di. Ciò genererà entrate significative, stimate in 11-13 miliardi di dollari all'anno, che saranno utilizzate per sostenere lo sviluppo e l'implementazione di questi combustibili a emissioni zero e quasi zero. Le entrate generate dalla misura saranno inoltre assegnate per sostenere una transizione giusta ed equa, garantendo che nessun paese sia lasciato indietro. Questi saranno condivisi in modo equo, con particolare attenzione ai paesi meno sviluppati e ai piccoli stati insulari in via di sviluppo.L'accordo dovrà essere confermato dall'Organizzazione marittima internazionale nell'ottobre 2025. Poiché isul nuovo accordo si sono conclusi, è tempo che tutti i paesi inizino a lavorare sull'attuazione del quadro. La Commissione valuterà anche la nuova misura globale per vedere come interagisce con le attuali normative marittime dell'UE, mantenendo l'integrità ambientale evitando un significativo doppio onere.