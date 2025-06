Il prezzo del petrolio crolla dopo la risposta limitata dell'Iran agli attacchi USA

(Teleborsa) - Ildopo gli attacchi di ritorsione dell'Iran contro una base aerea statunitense in Qatar, in quanto gli investitori considerano lae incapace di innescare ricadute belliche ed economiche più ampie.In particolare, alle 19:55 ora italiana, ilscambia a 69,7 dollari al barile, con un ribasso del 5,6%, mentre il Brent tratta a 71,5 dollari al barile, con un calo del 5,5%.L'Iran ha affermato che il suo attacco missilistico alla base aerea di Al Udeid in Qatar, la più grande base americana in Medio Oriente, ha eguagliato il numero di bombe sganciate dagli Stati Uniti sui suoi siti nucleari nel fine settimana, a dimostrazione della suaInoltre, Teheran ha affermato che "la base presa di mira dalle potenti forze iraniane si trovava anche a unadel Qatar" e l'azione "non ha rappresentato un pericolo per la nostra nazione amichevole e fraterna del Qatar e per il suo onorato popolo. La Repubblica Islamica dell'Iran rimane impegnata a preservare e proseguire le sue cordiali e storiche relazioni con il Qatar".Da parte sua, il Qatar ha dichiarato che le sue difese aeree hanno intercettato i missili e ha condannato l'attacco iraniano. Il New York Times ha scritto, citando tre funzionari iraniani, che l'dell'arrivo di attacchi, al fine di ridurre al minimo le vittime.