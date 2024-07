SG Company, portafoglio ordini al 30 giugno pari a 26,2 milioni di euro

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che il valore deldelle commesse contrattualizzate del gruppo al2024 risulta essere pari a circa. Le commesse contrattualizzate sono interamente di competenza dell'esercizio 2024 e, pertanto, saranno realizzate entro l'anno.Il portafoglio ordini risultarispetto al dato registrato nel medesimo periodo dello scorso anno, pari a circa 19,8 milioni di euro, considerando il perimetro di consolidamento del gruppo al 30 giugno 2023 (con esclusione, quindi, del portafoglio ordini di FMA, Geotag e Klein Russo).Il valore del portafoglio ordini delle commesse contrattualizzate del gruppo al 1H24 equivale, inoltre, all', pari a 29,5 milioni di euro."Il Gruppo SG Company continua a crescere tramite l'ampliamento del proprio business e le collaborazioni che si generano dall'incontro e dal confronto delle importanti professionalità alla guida di ogni realtà aziendale a perimetro, supportate dalla struttura commerciale della holding e, ove necessario, dai servizi di back office di SG Advisory - ha commentato l'- Abbiamo creato una struttura funzionale e sinergica, in grado di amplificare le potenzialità di ogni azienda per la creazione di nuovo valore e questo inizia a trapelare anche dai risultati economici. Procediamo".